Россиянин лишился сбережений при попытке купить картошку

В Липецке мужчина при попытке купить картошку потерял сбережения
Фото: iStock/cash14

В Липецке 45-летний мужчина лишился сбережений, пытаясь купить молодую картошку. Об этом пишут местные СМИ.



Местный житель хотел купить двадцать мешков картофеля нового урожая через сайт бесплатных объявлений. Он связался с продавцом из Воронежской области. Тот предложил доставить товар на своей «ГАЗели» и попросил предоплату за бензин и задаток в размере половины стоимости груза.

После перевода денег продавец сообщил о проблемах с платежом и попросил покупателя показать экран мобильного приложения банка. Это позволило мошенникам получить данные банковских карт и коды из СМС. В итоге с карты липчанина незаконно списали 40 тысяч рублей.

Екатерина Коршунова

