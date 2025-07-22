Юрист объяснила, как правильно фиксировать повреждения автомобиля от непогоды

22 июля 2025, 08:56

Фото: iStock/Elen11

В случае повреждения автомобиля в результате неблагоприятных погодных условий, важно правильно зафиксировать инцидент, чтобы избежать проблем с компенсацией ущерба. Об этом рассказала юрист и член Союза юристов-блогеров Екатерина Звиададзе в интервью РИА Новости.





По словам эксперта, первым шагом при возникновении такой ситуации является вызов полиции на место происшествия.





«Необходимо сделать фотографии и видео повреждений до приезда правоохранительных органов. Важно не перемещать автомобиль или упавшие объекты, если это не создает препятствий для движения», — отметила Звиададзе.