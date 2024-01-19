В российском городе люди пожаловались на бойцовский клуб подростков-мигрантов

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в связи с публикациями о драках подростков в Нижнем Новгороде. Об этом информирует «Лента.ру».
В социальных сетях появилась информация о бойцовском клубе, который в городе организовали несовершеннолетние мигранты. Они устраивают драки прямо на улицах, а старшие по возрасту обучают их разнообразным боевым приемам.
Нижегородцы обратились в СК с жалобами, так как беспокоятся за своих детей.
Глава СК получил возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования.
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