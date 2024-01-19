В Балашихе накрыли пекарню с рабочими-нелегалами

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Незаконных мигрантов обнаружила подмосковная полиция среди рабочих цеха по производству хлебобулочных изделий в квартале Щитниково городского округа Балашиха, сообщает главк МВД по Московской области.
«Проверку цеха провели в ходе рейда, направленного на пресечение незаконной миграции. На 23 работников, прибывших в РФ из стран СНГ, составлены протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности. Выяснилось также, что 14 иностранцев нарушили режим пребывания в России. Всех их оштрафовали на 5 тысяч рублей», — говорится в сообщении.По итогам рейда нелегалов отправили в областной Центр временного содержания иностранных граждан. Потом их выдворят из страны.
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