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В Балашихе накрыли пекарню с рабочими-нелегалами

19 января 2024, 09:18

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Незаконных мигрантов обнаружила подмосковная полиция среди рабочих цеха по производству хлебобулочных изделий в квартале Щитниково городского округа Балашиха, сообщает главк МВД по Московской области.

«Проверку цеха провели в ходе рейда, направленного на пресечение незаконной миграции. На 23 работников, прибывших в РФ из стран СНГ, составлены протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности. Выяснилось также, что 14 иностранцев нарушили режим пребывания в России. Всех их оштрафовали на 5 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
По итогам рейда нелегалов отправили в областной Центр временного содержания иностранных граждан. Потом их выдворят из страны.

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#полиция
#балашиха
#мигранты
#криминал
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Десятки мигрантов были уволены из-за забастовки на заводе под Ростовом
Мигранты устроили забастовку на заводе под Ростовом, требуя повышения зарплаты
19 января 2024, 10:06

Фото: iStock/vichinterlang

В Ростовской области уволили несколько десятков трудовых мигрантов, которые устроили забастовку на заводе. Об этом сообщает портал 161.RU.
Отмечается, что 15 января свыше 60 рабочих-уроженцев Таджикистана не прибыли на работу на завод в городе Шахты. Тем самым, они устроили забастовку, требуя поднятия зарплаты на 20-25%.

Представитель предприятия подчеркнул, что последний раз рабочим поднимали зарплаты в сентябре 2023 года. С того момента они начали получать порядка 80 тысяч рублей.

По итогам протеста, заявления на увольнение написали 50 протестующих. Им выплатили деньги, полученные за первые дни работы в январе.

Директор завода, в свою очередь, осудил действия рабочих, назвав их «агрессивными саботажниками». Он подчеркнул, что решение об их увольнении было правильным.

При этом рабочие уверяют, что в результате инцидента было уволено не 50, а порядка 100 человек.

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#мигранты
#завод
#увольнение
#рабочие
#зарплаты
#россия
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Уголовное дело возбудили по факту поджога подмосковного дома участника СВО
19 января 2024, 09:59

Фото: iStock/PamWalker68

В Московской области возбудили уголовное дело после поджога дома участника спецоперации, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
По предварительной информации следствия, в январе 2024 года дом участника специальной военной операции, расположенный в городском округе Истра, намеренно подожгли. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Также известно, что в декабре 2023 года директор компании, в которой ранее работал военный, стал требовать от него выплаты денежных средств, утверждая, что у участника СВО есть перед ним долги. При этом, директор оказывал моральное давление на него и его семью.

«Следственным отделом по г. Истра ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по информации, опубликованной в одном из телеграм-каналов, об умышленном поджоге дома участника специальной военной операции и иных противоправных действиях, совершенных в отношении его семьи», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

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#истра
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#поджог
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Автомобиль протаранил остановку с людьми в Москве
SHOT: внедорожник «Нива» влетел в остановку с людьми, пострадали пять человек
19 января 2024, 09:49

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Автомобиль протаранил остановку с людьми в районе Марьино в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Авария произошла на Новочеркасском бульваре в районе Марьино. По предварительным данным, за рулём внедорожника «Нива» находился 71-летний мужчина.

По данным столичного управления ГИБДД, в результате аварии пострадали пять человек, двоим из которых потребовалась госпитализация.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты экстренных служб, которые ликвидируют последствия ДТП. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что в Москве попал в аварию грузовик, перевозивший фтороводородную кислоту. Прибывшие на место происшествия специалисты не обнаружили загрязнения воздуха.

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#дтп
#авария
#москва
#автомобиль
#остановка
#пострадавшие
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Вражеский беспилотник попытался атаковать Тамбовский пороховой завод
19 января 2024, 09:31

Фото: iStock/aapsky

Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаки Тамбовского порохового завода, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, попытка атаки произошла в ночь на 19 января около четырёх часов утра.

Украинский беспилотный летательный аппарат рухнул на площадку возле цеха по смешиванию порохов.

В результате атаки здание завода не получило никаких повреждений, пострадавших также нет. При этом, персонал предприятия всё же эвакуировали в целях обеспечения безопасности.

Ранее губернатора Брянской области Александр Богомаз рассказал, что украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Клинцовской нефтебазы.

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#беспилотник
#всу
#завод
#атака
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Суд в Барнауле приговорил бывшего прокурора Фалилеева к 9 годам колонии
19 января 2024, 09:19

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд вынес приговор бывшему прокурору Новосибирской области и Забайкальского края Владимиру Фалилееву по уголовному делу о взяточничестве, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Фалилеева Антонину Бартеневу.
Фалилеева задержали в феврале 2022 года. Бывшего прокурора обвинили в получении взятки в особо крупном размере за покровительство местного бизнесмена. Однако, свою вину Фалилеев не признал.

По словам адвоката Фалилеева, суд обвинил его в получении взятки в десять миллионов рублей, однако, собрать доказательства по восьми из них не смог.

«Девять лет строгого режима с лишением классного чина и штрафом в двукратном размере – более 5 миллионов рублей. Будем обжаловать, учитывая, что Владимир Александрович вину не признавал и не признает», — рассказала собеседница агентства.

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#суд
#забайкальский край
#прокуратура
#взятка
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Богомаз: Боеприпас с БПЛА упал на территорию Клинцовской нефтебазы
19 января 2024, 08:51

Фото: iStock/NatureNow

Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаки нефтебазы в Брянской области, один боеприпас упал на территорию предприятия, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы», — прокомментировал случившееся Богомаз.

По словам губернатора, в результате сброса украинское боеприпаса началось возгорание в одном из резервуаров в обваловании. В настоящий момент на месте происшествия работает бригада пожарных, к ликвидации возгорания привлечено 13 пожарных автоцистерн.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, отметил Богомаз.

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#брянская область
#александр богомаз
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#нефть
#всу
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Самолёт Сургут-Москва совершил экстренную посадку в Перми из-за дебоша на борту
19 января 2024, 08:40

Фото: iStock/Sitikka

Самолёт, выполнявший рейс из Сургута в Москву, экстренно приземлился в Перми из-за дебошира на борту, об этом сообщает Центральное МСУТ СКР в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, капитан воздушного судна экстренно посадил самолёт 18 января в 20:05 в пермском аэропорту Большое Савино.

«Командир воздушного судна принял решение совершить посадку по причине агрессивного поведения пассажира, 1983 года рождения, который грубо нарушал общественный порядок, выражал явное неуважение к обществу», — прокомментировали произошедшее представители СК.

В результате, самолёт приземлился в штатном режиме, а агрессивного пассажира задержала полиция.

Дебошира отправили на медицинское освидетельствование. По факту случившегося проводится проверка.

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#полиция
#проверка
#ск
#самолет
#сургут
#москва
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При пожаре в частном доме Башкирии погибли двое детей
19 января 2024, 08:01

Фото: iStock/Kara Capaldo

Двое малолетних детей погибли в пожаре в частном доме Башкирии, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
По информации ведомства, трагедия произошла в ночь на 19 января в частном доме в деревне Лепешкино Мишкинского района Башкирии.

В сгоревшем доме жила мать с тремя детьми. Проснувшись от сильного шума, она схватила на руки семимесячного ребёнка и выбежала с ним на улицу. В доме остались ещё двое детей — 3 и 4 лет, однако, зайти внутрь в этот момент было уже невозможно. Все помещения были сильно задымлены, огонь разгорелся со страшной силой.

В результате, при ликвидации пожара, спасатели обнаружили тела двоих погибших детей.

В настоящий момент с матерью работают психологи.

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#башкирия
#пожар
#смерть
#дети
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В США охранник убил проститутку и спрятал её руку в карман
KRDO: В США охранник убил проститутку и спрятал её руку в карман
19 января 2024, 06:07

Фото: iStock/txking

В США охранник расправился с проституткой и спрятал в карман куртки её руку. Об этом пишет KRDO.
Охранник из города Пуэбло, штат Колорадо, 26-летний Соломон Мартинес проживал у своего товарища Джошуа Мацзурко. По словам друга, 9 января они вместе с Мартинесом были на автомойке, и он заметил на его руках и одежде кровь. Мужчина смыл кровь водой, после чего предложил Мацзурко $1000, если тот выкопает трёхметровую яму. После такой просьбы американец заподозрил неладное.

10 января полицейские получили информацию о найденной в реке женщине с отрезанной головой. Сообшивший об этом добавил, что Джошуа Мацзурко мог быть свидетелем преступления. Позже благодаря показаниям мужчины правоохранители сумели выйти на Мартинеса.

Когда охранник был задержан, в кармане его куртки полицейские обнаружили руку погибшей в полиэтиленовом пакете. На одежде также были следы засохшей крови. Мартинес признался, что был знаком с убитой женщиной. Он отметил, что жертва являлась проституткой, и они не виделись после того, как 8 января провели ночь в его автомобиле.

Однако в ходе следствия выяснилось, что Мартинес сообщил полицейским неправду. Правоохранители доказали причастность мужчины к преступлению, в настоящее время он находится в тюрьме, ожидая вынесение приговора.

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