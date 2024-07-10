В России будут выплачивать стипендии вступившим в брак студентам

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Законопроект о выплате социальных стипендий студентам, вступившим в брак во время учёбы и имеющим несовершеннолетнего ребёнка, внесут в Госдуму 10 июля. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что с данной инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР. Предлагается внести изменения в закон «Об образовании». Нововведения коснутся студентом бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые вступили в брак во время учёбы. Также стипендия будет выплачиваться одиноким студентам, у которых есть несовершеннолетние дети, включая усыновителей и опекунов.
Данная выплата будет назначена вне зависимости от формы обучения студентов.
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Анастасия Чинкова