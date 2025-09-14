Лабубу проголосовали на выборах глав регионов России – фото
В Челябинской области избиратель пришёл голосовать в костюме популярного персонажа Лабубу. Об этом сообщили в официальной группе областной избирательной комиссии во «ВКонтакте».
Мужчина ненадолго приподнял маску, чтобы члены комиссии сверили его личность с паспортом, после чего спокойно опустил бюллетень в урну. Все процедуры были соблюдены, голос учли.
Также ещё одного избирателя в костюме Лабубу заменили на избирательном участке в Нижегородской области.
Сегодня в России проходит последний день голосования на выборах губернаторов, депутатов парламентов и представителей местных органов власти. В Едином дне голосования участвует 81 регион страны, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.
Читайте также: