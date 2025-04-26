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Минтранс хочет запретить парковку электросамокатов на тротуарах и дорожках

Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Минтранс подготавливает законопроект, по которому будет введен запрет на парковку электросамокатов на тротуарах и дорожках. Об этом сообщает РИА Новости.
Проект подготавливается после обращения депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона.

«В частности, проектом предусматривается запрет на стоянку СИМ на тротуаре, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках, а также в пешеходной зоне вне мест, обозначенных специальным знаком или линиями дорожной разметки», — прокомментировали в Минтрансе.

Ранее главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед МЗ МО и Главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал о способах, которые помогут избежать травм на электросамокатах. Напомним, что сезон проката данного транспорта стартовал в Московской области с 15 марта.

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McDonald's начинает свое возвращение в Россию
McDonald's регистрирует товарный знак в Роспатенте для выпуска продукции в РФ
26 апреля 2025, 06:16

Фото: iStock/Andrey Rykov

Компания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в РФ для выпуска продукции в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответсвующие документы.
«Сейчас заявка находится на стадии экспертизы заявленного обозначения. Шансы на регистрацию, безусловно, высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды McDonald's в России», — рассказала агентству генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

Заявка на регистрацию товарного знака была подана компанией еще в декабре прошлого года. Уже в апреле ее приняли на рассмотрение. Компания рассчитывает продавать в России еду и напитки под товарным знаком «Макдоналдс». Помимо этого организация хочет начать осуществлять в РФ предоставление ресторанных услуг и доставку еды.

По словам Акиншиной, соответствующая заявка говорит о намерении McDonald's вернуться на российский рынок после ухода в 2022 году.

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На парад Победы в Москве запретили проносить вейпы, дроны и электросамокаты
26 апреля 2025, 01:01

Фото: iStock/Mik122

На парад Победы на Красной площади будет запрещено проносить электросамокаты, вейпы и беспилотники. Об этом сообщается в памятке организаторов мероприятия.
Помимо, этого на Красную площадь запрещено проносить колющие и режущие предметы, а также оружие. К тому же гражданам нельзя брать с собой на Парад Победы бронежилеты, средства маскировки, пиротехнику, аэрозольные баллончики, алкоголь и животных.

На праздник запрещено проносить жидкости объемом свыше 50 мл, в том числе и парфюмерию, флаги и банеры. Под последнее не попадает формат А4. Бытовую химию, электронные устройства для курения и нагрева жидкостей, продукты питания и контейнеры для продуктов тоже нельзя приносить на праздник.

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#красная площадь
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Правительство отменило Концерт на Красной площади в честь 9 мая
26 апреля 2025, 00:35

Фото: iStock/Kacharava

Российское правительство отменило проведение праздничного концерта на Красной площади в честь 9 мая. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Соответствующее изменение было внесено в документ, который был сформирован в прошлом году. В новой редакции значится только запуск салюта. Причины отменения концерта не называются.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о желании ряда французских депутатов посетить Россию по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На фоне этого дипломат выразил уверенность в том, что данное явление говорит об общем будущем двух стран.

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#победа
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#красная площадь
#9 мая
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Режим ЧС сняли в 11 населенных пунктах под Владимиром
25 апреля 2025, 20:46

Фото: istockphoto/Andrey_Ivanov

Режим ЧС, введенный из-за детонации боеприпасов, отменили в 11 населенных пунктах Владимирской области. Как уточнили в администрации муниципалитета, режим ЧС продолжает действовать в Барсово Киржачского района.
Согласно данным, сняты ограничения на движение по дороге 17К-8 от Киржача до пересечения с трассой А-108. Кроме того, режим ЧС сняли в Мирном, Першино, Храпках, Дворищах, Грибаново, Илейкино, участке Мележи, в СНТ «Лужки» и «Звездный».

Боеприпасы сдетонировали 22 апреля при возгорании на территории воинской части, доложили в МО РФ. Причиной возгорания названо нарушение требований безопасности при работе со взрывчатыми материалами.

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#россия
#владимирская область
#новости
#чс
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Детей мигрантов обяжут иметь справку об отсутствии инфекций перед детсадом
25 апреля 2025, 20:28

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Дети мигрантов будут обязаны иметь при себе справку об отсутствии инфекций перед поступлением в детсад. Соответствующий проект приказа разработали в Минпросвещения, он опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, перечень заболеваний утвердил уполномоченный российским правительством федеральный орган в соответствии с законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года.

Ранее МВД России разработало поправки, по которым образовательные учреждения будут передавать в правоохранительные органы данные о детях мигрантов. Речь идет о постановке и снятии их с учета, и о регистрации малолетних иностранцев.

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#новости
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#инфекция
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