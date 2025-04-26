Минтранс хочет запретить парковку электросамокатов на тротуарах и дорожках

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Минтранс подготавливает законопроект, по которому будет введен запрет на парковку электросамокатов на тротуарах и дорожках. Об этом сообщает РИА Новости.
Проект подготавливается после обращения депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона.
Ранее главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед МЗ МО и Главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал о способах, которые помогут избежать травм на электросамокатах. Напомним, что сезон проката данного транспорта стартовал в Московской области с 15 марта.
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«В частности, проектом предусматривается запрет на стоянку СИМ на тротуаре, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках, а также в пешеходной зоне вне мест, обозначенных специальным знаком или линиями дорожной разметки», — прокомментировали в Минтрансе.
Ранее главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед МЗ МО и Главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал о способах, которые помогут избежать травм на электросамокатах. Напомним, что сезон проката данного транспорта стартовал в Московской области с 15 марта.
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Иван Мусатов