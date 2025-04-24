В России захотели ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без договора

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Депутаты Госдумы разработали законопроект, вводящий штрафы за сдачу жилья в аренду без официального договора найма, аренды или безвозмездного пользования, сообщает РИА Новости.
Наказание для физлиц составит от 5 до 10 тысяч рублей. Должностные лица заплатят до 20 тысяч, а юридические — до 50 тысяч рублей.
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«Главная суть изменений — не заставить собственников квартир, которые они хотят сдать в аренду, бегать по соседям и собирать подписи, а подтолкнуть их заключать договоры аренды в установленном законом порядке. Особенно это касается сдачи жилья в аренду на короткий срок», — передает РИА Новости.По словам первого зампреда комитета по ЖКХ Владимира Кошелева, цель инициативы — обеспечить контроль за тем, кто именно проживает в квартирах без регистрации или прописки. Законопроект поможет властям отслеживать такие случаи и повысить прозрачность рынка аренды жилья.
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Мария Моисеева