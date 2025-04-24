Юрист прокомментировала инициативу о согласовании с соседями сдачи квартиры в аренду

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Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение палаты Парламента законопроект, в котором предлагается обязать собственников квартир письменно согласовывать с соседями сдачу помещения в аренду. Это касается случаев, когда они не заключат с арендаторами договор найма и не регистрируют его в установленном порядке.
Председатель Московской областной коллегии адвокатов Юрлова, кандидат юридических наук, почетный адвокат России Светлана Добровольская в беседе с «Радио 1» поделилась своим мнением, сказав, что законопроект несколько не соответствует ныне действующему российскому законодательству.
По ее словам, подобная практика приведет только к скандалам между жильцами.
Добровольская предположила, что подобный законопроект будет неоднозначно оценен самими законодателями, потому что придется менять действующие правила.
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«У нас в гражданском кодексе и в Конституции Российской Федерации заключено исключительное право собственности людей на то имущество, которое им принадлежит. Это значит, что лицо имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, принадлежащим ему на праве собственности в полном объеме без каких-либо ограничений. Эта инициатива депутатов нечто новое, то, что не очень хорошо соотносится с уже действующим законодательством», — прокомментировала юрист.
По ее словам, подобная практика приведет только к скандалам между жильцами.
«На практике доказать, что тот или иной гражданин без договора сдает свою квартиру довольно-таки сложно. Можно, конечно, сообщить в налоговую службу, сообщить участковому, сделать из этого целую историю. Но кому это будет нужно? Участковому тоже вряд ли захочется по каждому вызову бегать. Здесь непонятен механизм и правовое обоснование», — объяснила эксперт.
Добровольская предположила, что подобный законопроект будет неоднозначно оценен самими законодателями, потому что придется менять действующие правила.
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Анастасия Панченко