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В России допустили повышение возраста молодежи до 60 лет

Глава ФМБА Скворцова: люди до 60 лет будут считаться молодежью
Фото: iStock/SeventyFour

Фото: iStock/SeventyFour

В скором времени людей до 60 лет могут приравнять к молодежи. Об этом во время открытого диалога «Молодежь в науке: строим технологическое будущее» сообщила глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова.


Согласно квалификации Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день к молодым относятся люди до 45 лет. По словам Скворцовой, также увеличивается продолжительность жизни, следовательно возрастные периоды подлежат изменениям.

Напомним, в России молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет. Соответствующая информация приводится в законе о молодежной политике, который подписан главой российского государства Владимиром Путиным в 2020 году.

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Глава Одинцовского округа Иванов обсудил с жителями благоустройство
28 ноября 2024, 16:05

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов и его заместители провели приём в формате выездной администрации в клиническом госпитале «Лапино». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В основном вопросы жителей касались благоустройства. Так, с жительницей посёлка Новый городок обсудили сроки обновления сквера у дома №11. В этом году территория площадью 1,3 га участвовала в голосовании по благоустройству общественных пространств на федеральной платформе Минстроя, но победить не смогла. Сквер повторно включили в адресный перечень голосования – уже на 2025 год. Независимо от его итогов Иванов поручил подготовить концепцию благоустройства сквера и проработать этапы реализации.
«Сначала очистим лес от упавших деревьев и мусора. Далее подготовим проект, посмотрим, как разбить благоустройство на два этапа, чтобы в будущем году приступить к работам. Для начала необходимо сделать дорожки для прогулок, затем – освещение, малые архитектурные формы и создание точек притяжения – площадок и павильонов», – рассказал Иванов.
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Жителям Нового Городка нужна автопарковка между домами №23 и №28. Сейчас территория – в заброшенном состоянии. На приёме заявительницу проинформировали, что двор дома №28 включили в план комплексного благоустройства дворовых территорий на следующий год. Заявка направлена в Минчистоты Московской области. Весной на встрече с жителями представят концепцию обновления дворового пространства.

Житель улицы Кутузовская в Новой Трёхгорке задал вопрос о дальнейшем развитии парка в Подушкинском лесу. Ему сообщили, что предусмотрено развитие дорожно-тропиночной сети. На месте протоптанных тропинок и грунтовых дорожек появятся полноценные пешеходные маршруты с новым покрытием. Всю сеть дорожек оснастят освещением и видеонаблюдением.

В парке планируют разместить детские и спортивные площадки, пространство для выгула собак, павильон для мастер-классов и проката спортинвентаря. В этом году завершается подготовка проекта, а к работам подрядчик приступит в 2025-м.

Отдельно рассмотрели ситуацию с недостроенным шиномонтажом внутри разворотного кольца при въезде в Старую Трёхгорку. Как сообщил Иванов, 21 ноября Арбитражный суд вынес решение о расторжении договора с арендатором, который возвёл шаткие конструкции. К демонтажу приступят в декабре.

По итогам личного приёма глава Одинцовского округа поручил профильным службам продумать организацию парковки у нового офиса клиники «Мать и дитя». Филиал клинического госпиталя «Лапино» сейчас переезжает в отдельное здание по адресу Маршала Жукова. Открытие клиники намечено на январь. Там разместят женский центр, взрослую и детскую поликлиники.

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#подмосковье
#московская область
#одинцовский городской округ
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#выездная администрация
#благоустройство
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Стало известно, сколько иностранцев обучаются в университетах России
Фальков заявил о 378 тыс обучающихся в российских университетах иностранцах
28 ноября 2024, 16:03

Фото: iStock/ABGlavin

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что в университетах России в этом году обучаются 378 тыс. иностранцев.
«В этом году в российских университетах обучаются 378 тыс. иностранцев. Это больше на 20 тыс., чем в прошлом году. Наши университеты в первую очередь проводят самостоятельную работу, представляют свои программы за рубежом, плюс, естественно, народное сарафанное радио работает — выпускники в своих странах рассказывают о полученном образовании», — приводит RT слова Фалькова.

Ранее сообщалось о том, что в Гжельском государственном университете прошёл осенний кубок Клуба весёлых и находчивых.

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#образование
#университет
#студенты
#иностранцы
#россия
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Подмосковье вошло в топ-3 регионов по итогам технологической олимпиады Junior
28 ноября 2024, 15:57

Фото: пресс-служба Национальной технологической олимпиады Junior

Московская область заняла второе место среди российских регионов по числу победителей и призеров Национальной технологической олимпиады Junior (НТО Junior), входящей в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба премии.
«Победителями и призёрами призеров шестого сезона Национальной технологической олимпиады НТО Junior стали 1320 учеников 5−7 классов из 69 регионов России, в том числе 194 представителя Московской области. Такой результат сделал Подмосковье вторым по числу дипломантов», — говорится в сообщении.
В этом году конкурс проводился по шести направлениям: компьютерные игры, искусственный интеллект, среда обитания, космос, виртуальная реальность и роботы. Участники финала в командах решали практические инженерные задания, объединенные общей легендой. Посмотреть состав команд-победителей и призеров опубликованы на сайте олимпиады.

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#программирование
#московская область
#подмосковье
#олимпиада
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В Подмосковье определили размеры штрафов за неоплату проезда по платным дорогам
28 ноября 2024, 15:43

Фото: Дарья Московцева

Мособлдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Предполагается, что штрафы составят для граждан 3 тыс. рублей; для юрлиц – 10 тыс. рублей. Для грузовых транспортных средств и для автобусов штрафы выше: для граждан – 5 тыс., для юридических лиц – 15 тыс. рублей», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.
При этом, если водитель в течение 20 дней после оформления штрафа оплатит проезд, его освободят от административной ответственности.

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#мособлдума
#депутаты
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#штраф
#транспорт
#платные дороги
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье обработали противогололедными материалами около 10 тыс. дворов
28 ноября 2024, 15:29

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзоруМО

Около 10 тысяч дворов и общественных пространств в Московской области обработали противогололедными материалами с начала текущей недели, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Один из важнейших блоков работы зимой — недопущение образования наледи, чтобы обеспечить комфортное передвижение жителей. В этом году Подмосковье закупило более 70 тыс. тонн технической соли. Она эффективна, не оставляет грязных следов и легко растворяется со снегом. За качеством обработки территорий следят инспекторы», — отметил зампред областного правительства — глава министерства Владислав Мурашов.
Для противогололедной обработки дворов используется специализированная техника: трактор-пескоразбрасыватель с прицепом, а также трактор с навесным пескоразбрасывателем. Современное оборудование, которым оснащена эта техника, обеспечивает равномерное распределение реагентов.

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#московская область
#подмосковье
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В Московской области в октябре увеличилось потребление яблок более чем на 50%
28 ноября 2024, 15:22

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Осенью собирают поздние плоды, в том числе яблоки. В это время происходит активная продажа урожая российских фермеров на региональных рынках, ярмарках и в магазинах, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Яблоки представлены в большом ассортименте в торговых сетях и розничных магазинах. Витамин C, содержащийся в них, укрепляет иммунитет. Эти фрукты богаты пектином, который выводит из организма лишний холестерин и снижает риск закупорки сосудов.

По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в октябре спрос на яблоки увеличился на 55% по сравнению с сентябрём 2024 года. Жители региона ежедневно приобретали более 219 килограммов этого фрукта.

«Медовый хруст», «Малинка», а также «Симиренко» и «Богатырь» — самые популярные сорта осенью.

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#подмосковье
#яблоки
#производство
#продукты
#фрукты
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«Двойные стандарты»: Олег Газманов и Shaman объяснили, какие песни теперь будут петь дети в школах
Олег Газманов и Шаман обсудили, что дети должны петь в школе патриотические песни
28 ноября 2024, 15:10

Shaman, Ольга Казакова, Сергей Колунов, Олег Газманов (Фото: Радио 1)

28 ноября в Доме Союзов прошел круглый стол на тему «Песни о Родине в воспитании подрастающего поколения». В мероприятии приняли участие председатель Комитета Государственной Думы по культуре Ольга Казакова, депутат Сергей Колунов, а также артисты Олег Газманов, Денис Майданов и Ярослав Дронов (Shaman). О том, какие инициативы были озвучены в рамках заседания расскажет «Радио 1».

Включение в школьную программу патриотических песен


Автором инициативы о включении в школьную программу патриотических песен стал депутат Госдумы Сергей Колунов.

Ольга Казакова и Сергей Колунов (Фото: Радио 1)
Он отметил, что в школах на сегодняшний день изучают композиции народов Европы, Северной Америки, но нет упоминая о песнях про любовь к нашей Родине.
«15 февраля мы отправили в Минпросвещения письмо и через месяц получили ответ о том, что наше предложение поддержали», — поделился Колунов.

По его словам, сейчас в российских школах, в младших классах, проходят обучение примерно 10 миллионов детей, в которых через песни можно воспитать патриотизм. Перечень новых произведений должна будет определить профильная комиссия, добавил депутат.

Олег Газманов указал на «двойные стандарты»


Олег Газманов и Шаман обсудили, какие песни следует исполнять детям в стенах школы, и пришли к единогласному мнению — это должны быть патриотические композиции.

Газманов выразил сожаление о том, что такие песни, включая произведения фронтовых поэтов, не имеют широкой популярности на музыкальных площадках. Он считает, что причина заключается в алгоритмах, которые преднамеренно уменьшают их видимость. Кроме того, артист выразил недовольство тем, что российские СМИ (телевидение и радиостанции) не транслируют в эфирах патриотические песни, а отдают предпочтения рейтинговым композициям.

Газманов также указал на наличие двойных стандартов в патриотическом воспитании молодежи в России.


Олег Газманов (Фото: Радио 1)

«Я чувствую, что у нас существуют двойные стандарты. Мы говорим о том, что дети должны слушать определенную музыку. Но если они используют смартфоны, то сталкиваются с множеством других песен, которые становятся хитами в этой среде, а в телевизионном пространстве звучат совершенно иные композиции», — отметил музыкант.

Кроме того, Газманов обратил внимание на то, что российские сервисы должны составлять конкуренцию западным аналогам. По его мнению, пользователи продолжают пользоваться платформами, обходя рычаги блокировки с использованием VPN-сервисов.

«У меня был канал на YouTube, где были миллионы просмотров. Его просто заблокировали. Нам нужны аналоги платформ, где можно размещать песни», — высказался артист.

Shaman намерен проводить открытые уроки в школах


Ярослав Дронов, в свою очередь, добавил, что в школьной программе должны звучать песни разных жанров, но с обязательным акцентом на их связь с Россией.

«Песни должны напоминать детям о том, насколько прекрасна и сильна наша страна. А также — что просторы нашей родины никому не давали покоя и не дают до сих пор», — считает Ярослав Дронов.

Артист также сообщил, что намерен участвовать в открытых школьных уроках, на которых вместе с детьми будет исполнять популярные патриотические песни.

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Пешеходам и водителями в Серебряных Прудах напомнят ПДД
28 ноября 2024, 14:59

Фото: iStock / blinow61

В городском округе Серебряные Пруды проходит профилактическое мероприятие «Пешеход». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Главные задачи мероприятия – профилактика и пресечение нарушений ПДД со стороны пешеходов, а также нарушений правил проезда нерегулируемых переходов водителями транспортных средств. Соблюдение элементарных требований правил дорожного движения могут сохранить ваше здоровье и жизнь», – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что профилактическое мероприятие «Пешеход» стартовало на территории Серебряных Прудов 25 ноября и продлится до 1 декабря.

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#переход
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Подмосковные КПО отправили на дальнейшую переработку более 71 тыс. тонн стекла
28 ноября 2024, 14:54

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Свыше 71 тысячи тонн стекла отправили на дальнейшую переработку компаниям-утилизаторам КПО Московской области с начла текущего года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Всего с начала года в Московской области отправили на переработку 71 424 тонны стекла. Больше всего этого вида вторсырья было отправлено из комплекса по переработке отходов «Восток» — 33 тысячи 814 тонн. Второе место по этому показателю занимает КПО «Нева», откуда отправили 8 тысяч 269 тонн стекла, а замыкает тройку лидеров КПО «Север» — 7 тысяч 828 тонн», — говорится в сообщении.
В министерстве отменили, что на первом этапе переработки стеклянные отходы очищают и сортируют по цвету, а затем дробят на мелкие осколки, которые потом используют для изготовления новых изделий.

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