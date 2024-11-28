В России допустили повышение возраста молодежи до 60 лет

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Согласно квалификации Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день к молодым относятся люди до 45 лет. По словам Скворцовой, также увеличивается продолжительность жизни, следовательно возрастные периоды подлежат изменениям.
Напомним, в России молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет. Соответствующая информация приводится в законе о молодежной политике, который подписан главой российского государства Владимиром Путиным в 2020 году.
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