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В Союзе пенсионеров назвали размер справедливой пенсии для россиян

Союз пенсионеров: в 2025 году пенсия должна составлять 40% от средней зарплаты
Фото: iStock/Denis Vostrikov

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В 2025 году справедливый размер пенсии неработающих россиян должен быть на уровне 40% от средней заработной платы. Об этом заявил депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин, передает «Газета.Ru».
Парламентарий отметил, что при таком раскладе жители столицы могли бы рассчитывать на пенсию почти в 62,5 тыс рублей, Мурманска — 33 тыс рублей, а Краснодарского края — 30 тыс рублей.

«Справедливый размер пенсии — это достаточный для того, чтобы человек мог покрывать как базовые потребности в питании, одежде и жилье, участвовать в культурной и социальной жизни, путешествовать, заниматься любимым делом», — цитирует Никитина «Газета.Ru».



Депутат также призвал дополнительно установить минимальный размер пенсии по стране в 35 тыс рублей.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Ирина Фаевская помогла заявителю с оформлением пенсии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В России начали серийно выпускать мобильные укрытия для защиты от ядерных угроз
В Нижнем Новгороде запущено серийное производство мобильных убежищ «КУБ-М»
19 ноября 2024, 05:10

Фото: iStock/BreakingTheWalls

В России началось серийное производство мобильных убежищ модульного типа «КУБ-М», предназначенных для защиты людей от различных угроз, включая световое излучение ядерного взрыва и радиоактивное загрязнение, передает РИА Новости.
Производство развернулось в Дзержинске Нижегородской области, сообщили на сайте ВНИИ ГОЧС.

«КУБ-М» разработан как мобильное убежище, которое можно перевозить автомобильным или железнодорожным транспортом и быстро устанавливать. Базовая комплектация рассчитана на 54 человека и включает технический блок, но вместимость можно увеличить за счёт дополнительных модулей.

Главным преимуществом является его стоимость, которая вдвое ниже строительства стационарных убежищ. Изготовление и монтаж занимают не более трёх месяцев, что позволяет существенно сократить финансовые и временные затраты.

Разработка стала результатом многолетних исследований в области защиты населения.

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#ядерное оружие
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Россиянам сообщили, как может измениться плата за капремонт в 2025 году
Минстрой РФ предложил дифференцировать взносы на капремонт с 2025 года
19 ноября 2024, 04:20

Фото: iStock/anatoliy_gleb

Минстрой России предложил с 2025 года ввести дифференцированный порядок начисления взносов на капитальный ремонт, опираясь на разработанные поправки к процедуре.
Владельцы жилья в домах с лифтами, требующими замены, будут платить больше, чем жильцы домов без лифтов. Об этом рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в интервью РИА Новости.

По словам депутата, средний взнос на капитальный ремонт в России составляет 12,6 рубля за квадратный метр, что почти вдвое меньше экономически обоснованного уровня. Для успешной реализации программы необходимо повысить тарифы до реальных показателей.

Якубовский отметил, что лифты — это общее имущество собственников, а их замена требует значительных затрат. Он также подчеркнул важность прозрачности процесса ремонта, чтобы жильцы могли понимать, на что идут их деньги.

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#лифты
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Шесть рейсов на Сахалине и Курилах задержаны из-за плохой погоды
Сильные осадки и плохая видимость задержали шесть рейсов из Южно-Сахалинска
19 ноября 2024, 03:23

Фото: iStock/rebius

С 17 ноября задержаны шесть авиарейсов между югом и севером Сахалина, а также Курильскими островами. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Южно-Сахалинска.
Причиной стали сложные метеоусловия в пунктах прилёта — сильные осадки и плохая видимость.

Нарушено сообщение между Южно-Сахалинском и Александровском-Сахалинским, а также Курильском и Южно-Курильском.

Ожидается, что рейсы будут выполнены вечером 18 ноября, если погодные условия улучшатся, однако возможны задержки до 19 ноября.

Количество ожидающих пассажиров не уточняется.

При этом в самом Южно-Сахалинске погода остаётся стабильной, аэропорт работает в штатном режиме, остальные рейсы выполняются по расписанию.

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#рейсы
#задержки
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Губернатор Вологодской области решил увеличить рождаемость в регионе запретом на алкоголь
Филимонов: ограничение на продажу алкоголя повысит рождаемость в 1,5-2 раза
19 ноября 2024, 00:16

Фото: iStock/cagkansayin

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил ограничить продажу алкоголя в регионе, чтобы снизить уровень алкоголизма и повысить рождаемость.
В интервью «Коммерсанту» он отметил, что алкоголь можно будет покупать только с 12:00 до 14:00 — это время, по его словам, неудобно для большинства, так как совпадает с обедом, учебой или работой. Также введут запрет на торговлю в магазинах с одним входом или в подвалах. Эти меры ударят по крупным алкомаркетам вроде «Красного & Белого» и «Бристоля».

Филимонов назвал меры «мягкими», но подчеркнул их необходимость. В области ежегодно фиксируют 7,5 тыс. смертей от алкоголя, а уровень алкоголизма за 2024 год вырос на 30%.

В качестве примера успешной борьбы с алкоголизмом он упомянул Чечню, добавив, что такие ограничения помогут увеличить рождаемость в регионе в 1,5–2 раза за пять лет.

Новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 года, но покупка алкоголя в барах и ресторанах останется доступной, а магазины смогут работать без ограничений в выходные дни.

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#георгий филимонов
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Стали известны новые хозяева Лучика
Волонтёр Дарья: Лучика приютили проверенные люди
18 ноября 2024, 21:17

Фото: iStock/Nektarstock

Волонтёр Дарья, занимающаяся ранее поисками похищенного школьницами кота Лучика, поделилась дальнейшей судьбой животного.
Она рассказал, что теперь Лучик в надёжных руках – его приютила проверенная семья.

«Хозяевами Лучика стала семья, которая пять лет назад взяла приютского котика на нашем проекте «Хочу домой». К сожалению, их котика уже нет — он был уже в возрасте, тяжело болел и ушел. Поэтому теперь их будет радовать Лучик. Отбор происходил не трудно, сначала искали из самых близких и проверенных людей. Чувствует себя котик просто отлично. Лучику там комфортно, его очень-очень любят», — отметила в беседе с Газета.ру Дарья.

Девушка подчеркнула, что в новой семье коту будет комфортно. Более того, по её словам, сам питомец принял новых хозяев отлично.

Ранее, 12 ноября, кот по кличке Лучик был похищен в Москве из зоомагазина. Лучика вытащили из вольера и забрали с собой школьницы, сбежавшие из дома. Три дня продолжались поиски котика и сегодня появилась информация о том, что Лучик найден.

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#волонтеры
#дома
#информация
#девушка
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Россиянам назвали самые модные оттенки осени-зимы 2024/2025
Стилист Ряузова заявила о популярности оттенков зимней вишни и бургунди
18 ноября 2024, 20:48

Фото: iStock/Nikolay Zaiarnyi

Персональный стилист Алина Ряузова заявила, что в осенне-зимнем сезоне 2024/2025 особой популярностью будут обладать оттенки зимней вишни и бургунди.
По её словам, в тренде будут и землянистые тона, типа хаки.

Что касается обуви, то здесь, по мнению специалиста, будут в моде свиферы. В беседе с Pravda.Ru стилист добавила, что актуальны станут и сумки больших размеров, меховые сумки и обвесы для них.

До этого россиянам сообщали, в чем стоит встречать Новый год, который пройдёт под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Так, лучше всего выбирать оттенки зелёного, серебристого, а также глубокий бордовый. Как пишет Общественная Служба Новостей, ткань наряда для новогодних празднеств выбирать легкую и струящуюся.

Ранее стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала про тренды 2025 года и посоветовала, какой образ выбрать для главного зимнего праздника.

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#украшения
#новый год
#россияне
#стилист
#корпоратив
#служба
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Стало известно, сколько россиян продлят себе новогодние праздники
Исследование: Лишь 9% россиян продлят себе новогодние праздники
18 ноября 2024, 19:38

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Сервис «Работа.ру» провёл исследование и выяснил, что 9% россиян планируют продлить себе новогодние праздники.
Как уточняют «Известия», ещё 7% опрошенных планируют выходные дни до 29 декабря, а 2% — после 8 января. При этом 16% респондентов отметили, что пока не определились с планами на новогодние праздники в этом смысле.

А исследование компании VEROL показало, что до Нового года россияне планируют завершить ремонт и обустройство дома, сделать доброе дело, раздать долги и поправить здоровье.

«В новый год, как в новую жизнь, хочется шагнуть с новым ремонтом. Коллеги по отрасли проводили исследование по категориям ремонта. Большинство опрошенных делают косметический ремонт, обновляют отделку, меблировку и покупают бытовую технику. Как доказательство — наша статистика по объемам продаж фотообоев, обоев, наклеек», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru исполнительный директор компании Игорь Бойцанов.

Ранее опрос аналитиков сервиса «Авито Работа» показал, что в новогодние праздники планируют подрабатывать 26% россиян.

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#статистика
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#доброе
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На Украине на месте снесённого памятника Пушкину появилась неожиданная надпись
В Кривом Роге у снесённого памятника появилась надпись: «Пушкин вечен, а вы нет»
18 ноября 2024, 19:26

Фото: istockphoto/Radist

В украинском городе Кривой Рог 15 ноября снесли памятники великим русским поэтам М. Ю. Лермонтову и А. С. Пушкину. Буквально на следующий день на месте снесённого монумента появилась надпись: «Пушкин вечен, а вы нет».
О такой реакции людей на решение городских властей сообщило украинское издание «Страна.ua». С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. Согласно этому нормативному акту, по всей стране с тех по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов, сёл и улиц, носящих имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время киевские власти активно борются не только с тем, что относится к советскому периоду истории, но и со всем, что хоть как-то связано с Россией.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, власти Киева на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

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#памятник
#пушкин
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Названы причины пришедшего в Россию тепла
Синоптик Позднякова объяснила тёплую погоду в России
18 ноября 2024, 19:17

Фото: iStock/Ekaterina79

Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на большей части территории России установилась тёплая погода из-за циклонов, формирующихся над Китаем.
«Они выносят тепло. Даже Камчатка иногда подпадает под влияние китайских циклонов, но иногда туда выходят циклоны, которые идут с тёплой воды Тихого океана и Японского моря. Поэтому у нас большая часть территории России находится в состоянии относительно тёплой погоды, хотя снега в Сибири много. Но это тоже связано с тем, что, когда тёплый воздух идёт на холод, наблюдаются интенсивные снегопады, когда погоду будет определять антициклон, тогда будет ясная погода, морозная и больше соответствовать началу зимы», — пояснила в беседе с RT Позднякова.

А жителям Кузбасса пообещали крайне переменчивую погоду до конца недели. Так, регион ожидают серьёзные ночные морозы ночью и весенняя оттепель днём. Например, как передаёт «Сiбдепо» завтра, 19 ноября, ночью будет от 0 до -5°C и даже до -12°C местами, днём же — до 3°C.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» сообщил, что температура воздуха в ноябре выше климатической нормы.

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