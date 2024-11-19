В Союзе пенсионеров назвали размер справедливой пенсии для россиян

Фото: iStock/Denis Vostrikov
В 2025 году справедливый размер пенсии неработающих россиян должен быть на уровне 40% от средней заработной платы. Об этом заявил депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин, передает «Газета.Ru».
Парламентарий отметил, что при таком раскладе жители столицы могли бы рассчитывать на пенсию почти в 62,5 тыс рублей, Мурманска — 33 тыс рублей, а Краснодарского края — 30 тыс рублей.
Депутат также призвал дополнительно установить минимальный размер пенсии по стране в 35 тыс рублей.
Ранее сообщалось, что омбудсмен Ирина Фаевская помогла заявителю с оформлением пенсии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Льготы многодетным семьям в 2024 — 2025 году: кому и в каком размере положены
Стало известно, как увеличить выплаты к пенсии
Стало известно, когда россияне начнут получать проиндексированные пенсии
«Справедливый размер пенсии — это достаточный для того, чтобы человек мог покрывать как базовые потребности в питании, одежде и жилье, участвовать в культурной и социальной жизни, путешествовать, заниматься любимым делом», — цитирует Никитина «Газета.Ru».
Депутат также призвал дополнительно установить минимальный размер пенсии по стране в 35 тыс рублей.
Ранее сообщалось, что омбудсмен Ирина Фаевская помогла заявителю с оформлением пенсии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Льготы многодетным семьям в 2024 — 2025 году: кому и в каком размере положены
Стало известно, как увеличить выплаты к пенсии
Стало известно, когда россияне начнут получать проиндексированные пенсии
Екатерина Коршунова