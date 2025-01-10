В России хотят отменить ограничение на стаж по уходу за детьми: что изменится?

В Залесовском районе Алтайского края 5-летняя девочка и её 4-летний брат едва не погибли в опасной реке. Младшего ребёнка унесло сильным течением, и он уже не подавал признаков жизни. Спасением для малышей стал 9-летний Егор Усольцев, который, несмотря на свой юный возраст, сумел вытащить их из воды. Подробности расскажет «Радио 1».