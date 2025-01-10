В России хотят отменить ограничение на стаж по уходу за детьми: что изменится?

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Сенатор Андрей Кутепов инициировал законопроект, который предлагает исключить ограничения на включение периода ухода за детьми в страховой стаж. Об этом он сообщил РИА Новости. Документ уже направлен на рассмотрение заместителю главы администрации президента РФ Максиму Орешкину.
Согласно действующему законодательству, в страховой стаж включается период ухода за каждым ребенком до полутора лет, но общий срок не может превышать шести лет. Это ограничение затрудняет поддержку многодетных семей, особенно тех, у кого пятеро и более детей, поскольку для них данный период не засчитывается полностью.
Кутепов подчеркнул, что существующие нормы оказываются несправедливыми по отношению к многодетным семьям, которые играют важную роль в улучшении демографической ситуации в стране. Предлагаемые изменения позволят устранить этот дисбаланс и обеспечить поддержку всех родителей, независимо от количества детей.
Инициатива направлена на создание равных условий для всех семей и повышение социальной защиты родителей, которые занимаются воспитанием детей, что особенно важно в контексте демографических вызовов России.
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Кутепов подчеркнул, что существующие нормы оказываются несправедливыми по отношению к многодетным семьям, которые играют важную роль в улучшении демографической ситуации в стране. Предлагаемые изменения позволят устранить этот дисбаланс и обеспечить поддержку всех родителей, независимо от количества детей.
Инициатива направлена на создание равных условий для всех семей и повышение социальной защиты родителей, которые занимаются воспитанием детей, что особенно важно в контексте демографических вызовов России.
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Мария Моисеева