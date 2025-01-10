В России решили сократить срок временной нетрудоспособности

Фото: iStock/Natali_Mis
Правительство России намерено снизить суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих граждан на 15% к 2030 году. Такой показатель заложен в плане по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщает правительственный документ.
«Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан: 2023 год — 100%, <...> 2030 год — 85%», — гласит документ в распоряжении РИА Новости.В рамках плана предлагается ежегодное сокращение продолжительности нетрудоспособности на 1,5–2,5% за счет улучшения здоровья населения.
Среди ключевых мер — увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, регулярная диспансеризация, активное занятие спортом и систематическое медицинское наблюдение.
Для достижения цели планируется модернизировать центры здоровья, которые будут заниматься мониторингом самочувствия граждан, корректировкой их питания и развитием системы медицинской реабилитации. Эти шаги должны способствовать не только снижению уровня заболеваемости, но и повышению общей эффективности труда.
Читайте также:
Полноценный сон и компрессы: врач поделилась советом, как вернуть коже свежий вид после праздников
Подмосковные ветеринары объяснили, почему детёнышей собак называют щенками
Храмы и купели: в Чехове оборудуют семь мест для крещенских купаний, адреса
Мария Моисеева