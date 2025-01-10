В России решили сократить срок временной нетрудоспособности

Правительство России намерено снизить суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих граждан на 15% к 2030 году. Такой показатель заложен в плане по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщает правительственный документ.