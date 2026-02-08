В России хотят переименовать День святого Валентина

08 февраля 2026, 14:12

Депутат Буцкая предложила переименовать День святого Валентина

Фото: iStock/Anna Ostanina

В России предложили отказаться от западного названия праздника 14 февраля и переименовать его. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.





По ее словам, которые приводит ТАСС, праздник можно модернизировать, убрав упоминание святого Валентина. Вместо Дня влюбленных депутат предлагает отмечать «День любви» или даже «День плюшевой игрушки» как символа нежности и доброты. Это, по ее мнению, позволит сохранить традицию, но в другом контексте.

«Мы вполне можем 14 февраля, не вспоминая Валентина с его неоднозначной историей, сделать праздником тех, для кого слова «любовь», «семья», «дети» — важнейшие в жизни, — сказала Буцкая.