Россияне начнут проходить диспансеризацию по новым правилам
С 2026 года россияне в рамках диспансеризации обязаны делать скрининги на вирусные гепатиты, а также сдавать анализы для оценки репродуктивности. Об этом рассказал РИА Новости главный врач сети клиник «Стратегия здоровья», врач-терапевт Дмитрий Демидик.
Врач подчеркнул, что современные программы диспансеризации в основном сосредоточены на репродуктивном здоровье. По его словам, теперь в рамках диспансеризации проводятся скрининги на вирусные гепатиты, включая гепатит С, а также на вирус папилломы человека (ВПЧ), которые ранее не входили в перечень обязательных обследований.
Демидик отметил, что для женщин проводится жидкостная цитология — метод, позволяющий на ранней стадии выявить патологии, которые могут стать причиной бесплодия.
Кроме того, для людей с ограниченными физическими возможностями и инвалидов предусмотрен особый порядок прохождения диспансеризации. Речь идет о транспортировке таких пациентов в медицинское учреждение или выезд врачей на дом.
