Россияне начнут проходить диспансеризацию по новым правилам

09 января 2026, 08:44

РИА Новости: в диспансеризацию включат скрининги на вирусные гепатиты

Фото: iStock/demaerre

С 2026 года россияне в рамках диспансеризации обязаны делать скрининги на вирусные гепатиты, а также сдавать анализы для оценки репродуктивности. Об этом рассказал РИА Новости главный врач сети клиник «Стратегия здоровья», врач-терапевт Дмитрий Демидик.