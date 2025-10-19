В России могут ввести запрет на вождение авто после приёма некоторых лекарств
В России готовится законодательная инициатива, согласно которой употребление некоторых медикаментов может стать причиной лишения водительских прав. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Законопроект, уже принятый в первом чтении, предусматривает введение административной ответственности за управление транспортным средством под воздействием препаратов, влияющих на концентрацию внимания и скорость реакции водителя.
Перечень запрещённых веществ определит правительство РФ. В список могут войти снотворные и седативные препараты. За нарушение планируется ввести штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
По словам парламентария, для привлечения к ответственности необходимо будет установить совокупность клинических признаков опьянения, вызванных приёмом лекарств. При этом речь идёт только о препаратах, не относящихся к этиловому спирту или наркотическим веществам.
Дополнительное предложение от фракции ЛДПР заключается в том, чтобы маркировать соответствующие лекарства специальной пометкой «противопоказано при вождении». Это упростит водителям понимание, какие препараты нельзя принимать перед поездкой.
