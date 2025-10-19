В России могут ввести запрет на вождение авто после приёма некоторых лекарств

19 октября 2025, 05:03

В России готовится законодательная инициатива, согласно которой употребление некоторых медикаментов может стать причиной лишения водительских прав. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.