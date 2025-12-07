В России хотят ввести налоговый вычет на детские товары
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложили ввести в России новый социальный налоговый вычет для семей с детьми до трех лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Льгота коснется детских товаров, среди которых одежда, обувь, мебель, игрушки, средства гигиены и безопасности. Также законопроект распространяется на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми. Его направили на заключение в правительство.
«Малыши еще не ходят ни в секции, ни в кружки, ни в школы. А потому, таким родителям необходим иной полноценный механизм поддержки, который позволит возвращать часть средств затраченных на обеспечение ребенка всем необходимым», — объяснил Слуцкий.Он также отметил, что принятие такой инициативы позволит вернуть в семейный бюджет до 150 тысяч рублей в год. По его словам, эти средства являются весомыми для каждый семьи, их можно потратить на отдых с ребенком, его здоровье или образование в будущем.