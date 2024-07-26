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В Госдуме объяснили запрет на гаджеты в зоне СВО

Картаполов: запрет гаджетов в зоне СВО связан с обереганием командования
26 июля 2024, 11:24
Фото: istockphoto/OxAvdeenko

Фото: istockphoto/OxAvdeenko

Запрет на использование гаджетов в зоне спецоперации связан с желанием сберечь командование. Об этом на «Первом канале» заявил депутат ГД Андрей Картаполов. Известно, что такая инициатива вызвала критику со стороны бойцов. Тех, кто провинился, смогут отправлять на гаупвахту во внесудебном порядке.
По словам парламентария, одобренный парламентом законопроект поможет командованию более эффективно воздействовать на подчиненных в плане дисциплины. Внесудебный порядок сэкономит время.

«В боевой обстановке (...) у командиров просто нет возможности (везти нарушителя в суд)», — прокомментировал Картаполов.



В настоящее время командиры сами нарушают законодательство, если изолируют нарушителя во внесудебном порядке.

Однако некоторые военные считают иначе. В частности, по мнению бойца с позывным «Фенибут», российские военнослужащие достигли успехов на поле боя за последние шесть месяцев при активном использовании интернета и гаджетов.

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ВСУ потеряли до 740 военных в зоне ответственности группировки «Юг»
Минобороны: ВСУ потеряли до 740 военных в зоне ответственности группировки «Юг»
27 июля 2024, 09:17

Фото: iStock/zabelin

Начальник пресс-центра группировки «Юг» полковник Вадим Астафьев заявил, что украинские подразделения потеряли до 740 военнослужащих в зоне ответственности «Южной» группировки войск. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что российские расчеты ПТУР и артиллерии поразили пять танков, одиннадцать бронированных машин, четыре автомобиля, три РЛС и вражеский полевой склад с боеприпасами. Иных подробностей Астафьев не привел.

Ранее сообщалось, что российские военные за неделю уничтожили две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS и семь боевых машин РСЗО «Град». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Минобороны сообщило об уничтожении семи украинских БПЛА над Рязанской областью
27 июля 2024, 07:37

Фото: iStock/NiseriN

Российские средства ПВО уничтожили 7 украинских беспилотников над Рязанской областью. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
Уточняется, что попытка вражеской атаки пресечена в 06:45 мск. ​Других подробностей в Минобороны России не уточнили.

Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили четырнадцать украинских дронов над пятью регионами России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Силы ПВО ночью уничтожили 14 беспилотников ВСУ над пятью регионами
МО: силы ПВО ночью уничтожили 14 беспилотников ВСУ над пятью областями
27 июля 2024, 07:30

Фото: iStock/Andrey Atanov

Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили четырнадцать украинских дронов над пятью регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что 7 вражеских беспилотников были ликвидированы над Курской областью, 3 — над Белгородской, 2 — над Ростовской, 1 – над Брянской и 1 – над Липецкой областями. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Бывший офицер СБУ заявил о пополнении ВСУ новыми наемниками
Экс-офицер СБУ: сотни идейных нацистов собрали воевать на Украине
27 июля 2024, 05:47

Фото: iStock/Michele Ursi

Сотни идейных нацистов со всего мира отправились воевать за Киев в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает РИА Новости.
По его словам, многие из них принадлежат к таким подразделениям, как «Правый сектор»* или полк «Азов*, поскольку они подходят по взглядам.

«И идейные нацисты, вот реально сторонники нацистской идеологии, которые приезжают даже не по линии государства», – заявил Прозоров.

По словам бывшего подполковника, «это серьезная тенденция, и их количество исчисляется сотнями».

Ранее российские войска ударили по пункту дислокации иностранных наемников ВСУ в Нежине Черниговской области.

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Названы потери наемников на Украине
27 июля 2024, 05:03

Фото: iStock/breakermaximus

Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что за два с половиной года конфликта с Россией через украинскую армию прошло около 15 тысяч иностранных наемников, передает РИА Новости.
Объясняя потери наемников в Украине, Прозоров подчеркнул, что утверждение Киева о том, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) служили десятки тысяч иностранцев, является заблуждением.

«На самом деле не так. За все время СВО, может, у них там, ну, 15 тысяч наемников прошло. Я думаю, что добрая треть из них погибла», – заявил он.

Ранее российские хакеры опубликовали данные о 3,2 тысячах иностранных наемниках в ВСУ. Эту информацию опубликовала группа RaHDit («Злые русские хакеры»).

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#наемники
#всу
#киев
#украина
#хакер
#сбу
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На Украине заявили о трудностях с проблемами для ВСУ
Депутат Рады Пидласа: деньги для обеспечения ВСУ могут закончиться в сентябре
27 июля 2024, 04:45

Фото: istockphoto/alfexe

Финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) может закончиться уже в сентябре, если Киев не примет поправки к бюджету об увеличении расходов на оборону. Об этом, как сообщает информационный портал «Экономическая правда», заявила председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.
По ее словам, «когда делали приближение, то в росписи переставляли средства из ячейки расходов на зарплату в сентябре, октябре и ноябре в ячейку закупки оружия в начале года».

«То есть чтобы в конце сентября выплатить денежное обеспечение военнослужащим, нужно принять бюджет и подписать его до середины сентября», – подчеркнула она проблемы.

Ранее Пентагон сообщил об обнаружении новой ошибку на 2 миллиарда долларов в расчете стоимости военной помощи Украине.

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#всу
#финансирование
#сша
#военные
#верховная рада
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В Раде заявили о тысячах мертвых душах в ВСУ
Депутат Верховной Рады Безуглая: в ВСУ числятся тысячи мертвых душ
27 июля 2024, 02:18

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) числятся тысячи мертвых душ, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в соцсети X.
«Абсурдность ситуации с планированием состоит в том, что никто в минобороны и кабмине не пытается оценить, правильно ли, целесообразно ли ВСУ подали свою потребность», – подчеркнула депутат.

По его словам, вместо создания новых подразделений необходимо усилить существующие. Безуглая также отметила, что «не нужно держать в армии непригодных тысячи мертвых душ в армии тоже никем не оцениваются».

Безуглая добавила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с Генеральным штабом не скрывает своего извечного желания превратить всю Украину в пехоту.

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#верховная рада
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#армия
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FR: ВСУ ошибочно сбивают собственные дроны и создают им помехи
27 июля 2024, 01:16

Фото: iStock/NatureNow

ВСУ ошибочно сбивают собственные дроны и создают им помехи специальными передатчиками. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Rundschau. Такие проблемы с беспилотниками у украинских военных фиксировали в районе села Прогресс в ДНР, поясняется в статье.
«Благодаря этим ошибкам бронетанковые подразделения российских вооруженных сил смогли «целенаправленно атаковать хуже всего организованные и наиболее уязвимые» позиции украинцев в регионе, что привело к отступлению украинской армии», — пишет издание.
Ранее сообщалось, что ВСУ попали в тактическое окружение под селом Прогресс в ДНР, а все командование их рот погибло. При этом украинские военные продолжат и дальше отступать, так как начальство закрывает глаза на проблемы.

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Смирнов: БПЛА Украины ударили по 11 населенным пунктам Курской области за сутки
26 июля 2024, 21:52

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

За сутки беспилотники Украины ударили по 11 населенным пунктам Курской области, из жителей никто не пострадал. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. Чиновник упомянул о повреждении жилых домов.
«Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе отмечались в городе Судже, селе Николаево-Дарьино и на хуторе Олешня Суджанского района, поселке Горшечное Горшеченского района, селе Любимовка Большесолдатского района, селах Кондратовка и Белица Беловского района, вблизи поселка Теткино и села Кобылки Глушковского района, деревни Городище Рыльского района, села Гордеевка Кореневского района», — говорится в публикации чиновника.

Россия проводит спецоперацию на Украине по защите мирных граждан с конца февраля 2022 года. Тогда в Кремле приняли решение помочь властям ЛДНР отразить агрессию со стороны киевского режима.

Боевики ВСУ в свою очередь бьют по гражданским, используя людей в качестве живого щита. Российские власти предложили Киеву мирный план по урегулированию конфликта. Таким образом, Украина должна вывести войска с российских территорий, отказаться от членства в НАТО, снять все антироссийские ограничения.

Киев заявляет о возможности переговоров, несмотря на законодательный запрет, однако реальных шагов к мирному диалогу там пока не предприняли.

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