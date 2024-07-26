В Госдуме объяснили запрет на гаджеты в зоне СВО

Запрет на использование гаджетов в зоне спецоперации связан с желанием сберечь командование. Об этом на «Первом канале» заявил депутат ГД Андрей Картаполов. Известно, что такая инициатива вызвала критику со стороны бойцов. Тех, кто провинился, смогут отправлять на гаупвахту во внесудебном порядке.