В Госдуме объяснили запрет на гаджеты в зоне СВО

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Запрет на использование гаджетов в зоне спецоперации связан с желанием сберечь командование. Об этом на «Первом канале» заявил депутат ГД Андрей Картаполов. Известно, что такая инициатива вызвала критику со стороны бойцов. Тех, кто провинился, смогут отправлять на гаупвахту во внесудебном порядке.
По словам парламентария, одобренный парламентом законопроект поможет командованию более эффективно воздействовать на подчиненных в плане дисциплины. Внесудебный порядок сэкономит время.
В настоящее время командиры сами нарушают законодательство, если изолируют нарушителя во внесудебном порядке.
Однако некоторые военные считают иначе. В частности, по мнению бойца с позывным «Фенибут», российские военнослужащие достигли успехов на поле боя за последние шесть месяцев при активном использовании интернета и гаджетов.
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«В боевой обстановке (...) у командиров просто нет возможности (везти нарушителя в суд)», — прокомментировал Картаполов.
В настоящее время командиры сами нарушают законодательство, если изолируют нарушителя во внесудебном порядке.
Однако некоторые военные считают иначе. В частности, по мнению бойца с позывным «Фенибут», российские военнослужащие достигли успехов на поле боя за последние шесть месяцев при активном использовании интернета и гаджетов.
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Никита Кротов