В России хотят отменить Fan ID

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции от Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и российских фигуристов, оставив в силе решение лишить сборную РФ золота за Олимпиаду-2022. Об этом со ссылкой на заявление суда сообщает РИА Новости.