В России хотят отменить Fan ID

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что рассматривается возможность отмены Fan ID для посещения матчей Российской премьер-лиги с 2025 года. Об этом он рассказал в интервью Metaratings.
Депутат собирается осенью этого года инициировать заседание Госдумы об отмене карты болельщика.
Даванков рассказал, что причиной для рассмотрения данного вопроса стал чемпионат России, на котором можно было наблюдать полупустые трибуны с людьми, не имеющими никакого отношения к спорту.
Закон о введении Fan ID был принят в декабре 2021 года. Нововведения вступили в силу 1 июня 2022 года. С марта 2023 года нельзя было посетить матчи чемпионата России и финальный матч Кубка России без карточки болельщика. В связи с этим, наиболее активные болельщики всех клубов РПЛ объявили о бойкоте игр, на которые можно попасть только с Fan ID.
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Даванков рассказал, что причиной для рассмотрения данного вопроса стал чемпионат России, на котором можно было наблюдать полупустые трибуны с людьми, не имеющими никакого отношения к спорту.
Закон о введении Fan ID был принят в декабре 2021 года. Нововведения вступили в силу 1 июня 2022 года. С марта 2023 года нельзя было посетить матчи чемпионата России и финальный матч Кубка России без карточки болельщика. В связи с этим, наиболее активные болельщики всех клубов РПЛ объявили о бойкоте игр, на которые можно попасть только с Fan ID.
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Анастасия Чинкова