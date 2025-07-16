В России хотят ввести повышенный налог на пиццу, суши и бургеры

16 июля 2025, 21:57

«Абзац»: в РФ предложили ввести повышенный налог для кафе с зарубежной кухней

Фото: iStock/monticelllo

Представители партии «Коммунисты России» обратятся к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести дополнительный налог для кафе и ресторанов, подающих блюда зарубежной кухни. Об этом председатель партии Сергей Малинкович рассказал в беседе с «Абзацем».