В России хотят ввести повышенный налог на пиццу, суши и бургеры
Представители партии «Коммунисты России» обратятся к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести дополнительный налог для кафе и ресторанов, подающих блюда зарубежной кухни. Об этом председатель партии Сергей Малинкович рассказал в беседе с «Абзацем».
Политик подчеркнул, что облагать налогом необходимо не все заведения с иностранной кухней, а только те, где подаётся еда настроенных против России стран. Любая еда, по его словам, является частью культуры и элементом продвижения национальных ценностей, а российские традиции во многом не совпадают с западными.
Малинкович указал, что блюда русской кухни полезные и сбалансированные. К тому же, они привычнее для россиян. Это является первой причиной для поддержки ресторанов с традиционной кухней России.
Второй причиной выдвижения такой инициативы является нежелание продвигать кухню государств, враждебно настроенных по отношению к России, ведь они не помогают развиваться ресторанам русской кухни за рубежом.
В первую очередь Малинкович призвал взяться за рестораны итальянской, французской, южнокорейской, японской, испанской и немецкой кухонь, для которых будет действовать дополнительный налог в 12%. Затем стоит обратить внимание на заведения, где предлагаются азербайджанские и турецкие блюда. Для таких кафе сначала будет введён налог в 10%.
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