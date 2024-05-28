В России хотят ввести уголовную ответственность за дипфейки

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В России могут ввести наказание за противозаконное использование изображения, голоса или биометрических данных граждан. Соответствующий документ будет внесён в Госдуму на этой неделе главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.
Законопроектом предлагается внести изменения в статьи Уголовного кодекса РФ о клевете, краже, мошенничестве, вымогательстве, причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием, уточняют «Известия».
Развитие технологий привело к расширению возможностей по созданию различных материалов на основе изображения и голоса человека. К ним, в частности, относятся технологии дипфейка и цифровых масок. Это, в свою очередь, привело к росту поддельных материалов с биометрическими данными россиян, которые может выявить только специалист.
Правонарушителям, согласно данному законопроекту, будет грозить штраф до 1,5 миллионов рублей или в размере дохода за период до двух лет, либо тюремное заключение на срок до семи лет. Наказание будет избираться в зависимости от статьи УК РФ.
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Развитие технологий привело к расширению возможностей по созданию различных материалов на основе изображения и голоса человека. К ним, в частности, относятся технологии дипфейка и цифровых масок. Это, в свою очередь, привело к росту поддельных материалов с биометрическими данными россиян, которые может выявить только специалист.
Правонарушителям, согласно данному законопроекту, будет грозить штраф до 1,5 миллионов рублей или в размере дохода за период до двух лет, либо тюремное заключение на срок до семи лет. Наказание будет избираться в зависимости от статьи УК РФ.
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Анастасия Чинкова