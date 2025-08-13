В России хотят законодательно запретить заглушки для ремня безопасности

13 августа 2025, 12:47

МВД предложило законодательно запретить заглушки для ремня безопасности

Фото: iStock/Irina Gutyryak

МВД России выступило с инициативой запретить на законодательном уровне заглушки для ремня безопасности, а также установить единую специальную расцветку для таких элементов автомобиля. Соответствующий информационно-аналитический обзор об использовании ремней безопасности подготовил Научный центр безопасности дорожного движения, пишет ТАСС.