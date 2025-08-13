В России хотят законодательно запретить заглушки для ремня безопасности
МВД России выступило с инициативой запретить на законодательном уровне заглушки для ремня безопасности, а также установить единую специальную расцветку для таких элементов автомобиля. Соответствующий информационно-аналитический обзор об использовании ремней безопасности подготовил Научный центр безопасности дорожного движения, пишет ТАСС.
Отмечается, что ведомство выступает не только за запрет использования заглушек, но и за продажу опасных аксессуаров.
Также МВД считает необходимым закрепление в регламенте применения датчиков длины вытянутой лямки и визуальное информирование всех пассажиров о непристёгнутых ремнях безопасности.
Предложенные меры в ведомстве объяснили тем, что связанные с использованием ремней безопасности нарушения являются латентными, несмотря на фиксирующийся рост таких случаев по России. В частности, это связано с трудностями визуальной идентификации нарушения и возможными неправомерными привлечениями водителей к ответственности ввиду оптических искажений.
В обзоре указано, что решением этой проблемы могут стать ремни безопасности контрастного оттенка со светоотражающими элементами.
