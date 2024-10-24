В России хотят запретить продажу сигарет родившимся после 2009 года

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Минздрав России предложил ужесточить торговлю табачной и никотиносодержащей продукции в стране. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что ведомство предлагает запретить продажу сигарет всем гражданам, родившимся после 31 декабря 2009 года.
Соответствующий проект законопроекта подготовила фракция Госдумы «Новые люди». Минздрав положительно поддержал проект и захотел поддержать его, но только при условии его доработки. В связи с этим документ был направлен на отзыв кабмину.
Авторы законопроекта указали на то, что ужесточение оборота табачной продукции происходит в соответствии с основами государственной политики по противодействию потребления никотиносодержащей продукции. Принятие мер приведёт к снижению поступления акцизов на семь миллиардов рублей, но нивелируется снижением расходов на лечение связанных с курением заболеваний и непрямых экономических потерь.
Также депутаты «Новых людей» сослались на статистику ВЦИОМ, согласно которой каждый четвёртый россиян в возрасте 18-24 лет ежедневно выкуривает несколько сигарет.
При этом законопроект на приняли в Минфине. Его назвали противоречащим нормам Конституции, в которой указывается на отсутствие ограничений прав и свобод граждан. Также ведомство обеспокоено возможным ростом потребления нелегальной продукции, что увеличит риск для жизни россиян. С аналогичным мнением выступил Росалкогольтабакконтроль.
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Соответствующий проект законопроекта подготовила фракция Госдумы «Новые люди». Минздрав положительно поддержал проект и захотел поддержать его, но только при условии его доработки. В связи с этим документ был направлен на отзыв кабмину.
Авторы законопроекта указали на то, что ужесточение оборота табачной продукции происходит в соответствии с основами государственной политики по противодействию потребления никотиносодержащей продукции. Принятие мер приведёт к снижению поступления акцизов на семь миллиардов рублей, но нивелируется снижением расходов на лечение связанных с курением заболеваний и непрямых экономических потерь.
Также депутаты «Новых людей» сослались на статистику ВЦИОМ, согласно которой каждый четвёртый россиян в возрасте 18-24 лет ежедневно выкуривает несколько сигарет.
При этом законопроект на приняли в Минфине. Его назвали противоречащим нормам Конституции, в которой указывается на отсутствие ограничений прав и свобод граждан. Также ведомство обеспокоено возможным ростом потребления нелегальной продукции, что увеличит риск для жизни россиян. С аналогичным мнением выступил Росалкогольтабакконтроль.
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Анастасия Чинкова