Нарколог Холдин рассказал, как вернуть отнятые сигаретами годы

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Курение провоцирует развитие смертельно опасных заболеваний и может отнять у человека много лет полноценной жизни. О том, как вернуть себе эти годы, пока не стало слишком поздно, рассказал главный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
«Связь между курением и развитием рака лёгких давно доказана. Кроме того, у курильщиков значительно выше риск рака глотки и полости рта. Особенно велика опасность для тех, кто начал курить в подростковом возрасте», — отметил Холдин.Он добавил, что лучшее, что может сделать курильщик для своего здоровья, — это полностью отказаться от сигарет. Причем не только от обычных, но и от электронных.
«Как правило, у тех, кто более пяти лет назад перешёл на электронные сигареты и вейпы, риск развития рака легких был выше по сравнению с теми, кто продолжил курить сигареты», — предупредил нарколог.Восстановить организм после вредоносной привычки поможет здоровый образ жизни.
«Наладьте режим отдыха и сна, добавьте в жизнь регулярную физическую нагрузку и правильно питайтесь», — посоветовал Виталий Холдин.Он также порекомендовал регулярно проходить профилактические медицинские осмотры, чтобы можно было купировать развитие болезни на ранней стадии.
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