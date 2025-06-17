В России хотят запретить россиянам приобретать недвижимость за наличку
Генпрокуратура одобрила законопроект о запрете приобретения недвижимости за наличный расчет. Соответствующий документ будет внесен в Госдуму уже в конце этого месяца.
Введение запрета на проведение сделок с недвижимостью за наличные поддержали в Генпрокуратуре», — передает издание «Известия» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу.
Данная инициатива одобрена в связи с участившимися случаями мошенничества при сделках с недвижимостью. Только за 2022 год правоохранители зафиксировали свыше шести тысяч преступлений, связанных с лишением граждан квартир. Через год этот показатель перевалил за восемь тысяч. Размер ущерба за данный вид мошенничества превышает десятки миллиардов рублей. Ежегодно данный показатель продолжает расти.