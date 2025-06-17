В России хотят запретить россиянам приобретать недвижимость за наличку

17 июня 2025, 05:21

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Генпрокуратура одобрила законопроект о запрете приобретения недвижимости за наличный расчет. Соответствующий документ будет внесен в Госдуму уже в конце этого месяца.







Введение запрета на проведение сделок с недвижимостью за наличные поддержали в Генпрокуратуре», — передает издание «Известия» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу.