В России введут новый ГОСТ на спирт
Росстандарт впервые с 2015 года принял новый ГОСТ на этиловый спирт, требования вступят в силу с 15 апреля текущего года. Об этом пишет РИА Новости.
ГОСТ устанавливает определение спирта как бесцветной легковоспламеняющейся жидкости. Температура вспышки должна быть не менее 13 градусов Цельсия, а температура самовоспламенения — не менее 404 градусов. Эти требования касаются производства этилового спирта из зерна, причем сырье должно быть российского происхождения.
Согласно стандарту, спирт делится на два типа: «Классический» и «Ультра». «Классический» спирт производится из пшеницы, ржи или их смеси, при этом содержание этилового спирта должно составлять не менее 96%.
Спирт «Ультра» изготавливается из пшеницы, ржи, ячменя, пшеницы спельты и полбы в различных пропорциях. Его минимальная доля этилового спирта составляет от 96,3%, а содержание метилового спирта, который является наиболее токсичной примесью, значительно снижено.
