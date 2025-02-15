«Я пошла, ушла, не могу»: певица Полина Гагарина драматично покинула шоу «Голос»

Полина Гагарина (Фото: кадр из шоу «Голос»)
В недавнем выпуске шоу «Голос» жесткая борьба за участников среди наставников накалилась до предела. Полина Гагарина даже удивила публику и остальных жюри тем, что покинула студию — на финальных кадрах ее кресло пустовало, пишет «СтарХит».
Известно, что Гагарина всегда довольно сурово комментирует выступления участников, которые ей не нравятся. Эта критика имеет рациональное зерно и позволяет певице умело набирать в свою команду сильных участников, а затем оттачивать их талант.
Однако на этот раз к проекту присоединилась оперная дива Хибла Герзмава, которая уже несколько раз совпала с Гараниной во мнении о том, кого из участников хочется взять себе. Это привело к шутливой «борьбе» за таланты.
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В последнем выпуске больше всего отличилась 17-летняя Эмилия Курье: к девушке повернулись все наставники. Она исполнила песню Кристины Агилеры «Tough Lover». Курье не выбрала в наставницы ни одну из певиц, вместо этого пошла к Антону Беляеву. Но, конечно, отметила, что уважает всех жюри, и благодарна за высокую оценку ее способностей.
После того как наставники поздравили Эмилию с замечательным номером и обнялись с девушкой, проводив ее за кулисы, они позволили себе говорить более откровенно.
«Почему, когда я хочу взять к себе в команду талантливую девочку, такое происходит», — притворно возмутилась Герзмава.
Антон Беляев, Хибла Герзмава, Баста и пустующее кресло Полины Гагариной (Фото: кадр из шоу «Голос»)
Гагарина же просто встала со словами «я пошла, ушла, я не могу», и оставила свое кресло. Никакие просьбы подождать еще немного на нее не подействовали, как и предостережение, что Эмилия не успела уйти достаточно далеко — если бы она обернулась, то увидела бы пустующее место певицы.
А вот меньше всего «повезло» участнице конкурса «Мисс Россия» Ангелине Горбуновой. Ангелина, вошедшая в ТОП-10 самых красивых девушек страны 2024 года, спела хит Агутина, но не смогла завоевать ни одного наставника. Выслушав критику и пообещав «стать лучше», она покинула студию.
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