«Я пошла, ушла, не могу»: певица Полина Гагарина драматично покинула шоу «Голос»

В недавнем выпуске шоу «Голос» жесткая борьба за участников среди наставников накалилась до предела. Полина Гагарина даже удивила публику и остальных жюри тем, что покинула студию — на финальных кадрах ее кресло пустовало, пишет «СтарХит».