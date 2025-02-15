«Пытаетесь подстроиться»: Воробьев обратился к женскому полу

Алексей Воробьев (Фото: Instagram*/mr.alexsparrow)
Певец Алексей Воробьев посоветовал девушкам перестать убеждать себя в полноценности собственной личности. Видеообращение Воробьева опубликовал NEWS.
«Наш мир так устроен, что девушкам в нем стать полноценной личностью критически сложно, практически невозможно», — сказал исполнитель.По мнению Воробьева, если дама красится перед выходом на улицу и не делает этого перед сном, — ее волнует чужое мнение.
«Так что все же вы пытаетесь подстроиться и произвести некое впечатление», — заключил исполнитель хита «Она сумасшедшая».Ранее стало известно, что певец Игорь Николаев требует более миллиона рублей за свою фразу из песни «Выпьем за любовь». Подробности в материале «Радио 1».
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