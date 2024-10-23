«Схема избита и очевидна»: Адвокат раскрыл, зачем новая жена и мать Прилучного подали на алименты

Павел Прилучный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Судебная «война» актёра с бывшей женой Агатой Муцениеце продолжается. Стало известно, что иск на взыскание с него алиментов подала мать актера и его настоящая супруга Зепюр Брутян.
Адвокат по семейным делам Кирилл Гавриличев в беседе с «Радио 1» сообщил, что Павел совершает классическую и очевидную схему.
По его словам, в суде ответчик не сопротивляется, однако, через пару месяцев после решения идет судиться со всеми, кому платит под предлогом, что ему резко стало не на что жить.
Он дополнил, что схема избитая и очевидная, поэтому в последние годы суды отказывают в изменении алиментов, прямо прописывая, что плательщик не лишен возможности получать дополнительный доход, чтобы и на детей хватало и на себя.
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«Одновременная подача на алименты со стороны нескольких претендентов — это классический способ увеличить алиментную нагрузку плательщика алиментов, чтобы в будущем утверждать, что весь его доход уходит на обеспечение других и ему самому не хватает на жизнь», — сказал адвокат.
По его словам, в суде ответчик не сопротивляется, однако, через пару месяцев после решения идет судиться со всеми, кому платит под предлогом, что ему резко стало не на что жить.
«Несомненно после дел о взыскании алиментов на мать и текущую супругу Павел захочет подать иск против бывшей супруги об изменении размера алиментов. Суть схемы в том, что считается, что постоянные платежи по алиментам не должны превышать 50 процентов от дохода, поэтому чем больше получателей алиментов, тем меньше достается каждому от этих 50 процентов», — объяснил эксперт.
Он дополнил, что схема избитая и очевидная, поэтому в последние годы суды отказывают в изменении алиментов, прямо прописывая, что плательщик не лишен возможности получать дополнительный доход, чтобы и на детей хватало и на себя.
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Анастасия Бондарева