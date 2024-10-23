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«Схема избита и очевидна»: Адвокат раскрыл, зачем новая жена и мать Прилучного подали на алименты

Адвокат Гавриличев: новая жена и мать Прилучного хотят помочь ему снизить алименты Муцениеце
23 октября 2024, 16:42
Павел Прилучный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Павел Прилучный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Судебная «война» актёра с бывшей женой Агатой Муцениеце продолжается. Стало известно, что иск на взыскание с него алиментов подала мать актера и его настоящая супруга Зепюр Брутян.
Адвокат по семейным делам Кирилл Гавриличев в беседе с «Радио 1» сообщил, что Павел совершает классическую и очевидную схему.
«Одновременная подача на алименты со стороны нескольких претендентов — это классический способ увеличить алиментную нагрузку плательщика алиментов, чтобы в будущем утверждать, что весь его доход уходит на обеспечение других и ему самому не хватает на жизнь», — сказал адвокат.



По его словам, в суде ответчик не сопротивляется, однако, через пару месяцев после решения идет судиться со всеми, кому платит под предлогом, что ему резко стало не на что жить.
«Несомненно после дел о взыскании алиментов на мать и текущую супругу Павел захочет подать иск против бывшей супруги об изменении размера алиментов. Суть схемы в том, что считается, что постоянные платежи по алиментам не должны превышать 50 процентов от дохода, поэтому чем больше получателей алиментов, тем меньше достается каждому от этих 50 процентов», — объяснил эксперт.

Он дополнил, что схема избитая и очевидная, поэтому в последние годы суды отказывают в изменении алиментов, прямо прописывая, что плательщик не лишен возможности получать дополнительный доход, чтобы и на детей хватало и на себя.

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