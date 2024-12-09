«В России любое поколение богато героями»: история военкора-героя Евгения Поддубного

Евгений Поддубный (Фото: РИА Новости / Евгений Биятов)
9 декабря в нашей стране отмечают день Героев Отечества. Герой России –высшее звание, которое присваивают за заслуги перед государством и народом за совершение геройского подвига.
Первым из военкоров это высокое звание получил военный корреспондент Евгений Поддубный. Он – автор множества репортажей с мест событий, в том числе из зон боевых действий, создатель документальных фильмов, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, координатор «Русской гуманитарной миссии» в Сирии.
Евгений Поддубный (в центре) (Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский)
Звание Героя России Поддубному присвоил Владимир Путин – как сказано в указе главы государства, «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга».
7 августа журналист получил множественные ранения в Курской области у границы с Украиной, где идут бои с формированиями ВСУ. Тогда врачи оценили его состояние как тяжёлое. 8 августа журналист был направлен для продолжения лечения в Москву.
В Подмосковье 123 жителя носят почетное звание Героя России, из них восемь – участники специальной военной операции.
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Евгений Поддубный (в центре) (Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский)
Звание Героя России Поддубному присвоил Владимир Путин – как сказано в указе главы государства, «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга».
«Герои – это люди, которые готовы жертвовать собой ради общественного блага и ради жизни других людей. Я знаком со многими героями Отечества, и все они в критических ситуациях, которые иногда растянуты на длительный период, свои личные интересы ставят в меньший приоритет, нежели интересы других людей или государства. Это люди, которые готовы жертвовать своим здоровьем, иногда жизнью, чтобы всем остальным было лучше», – сказал Поддубный «Радио 1».Евгений Поддубный (Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы)
7 августа журналист получил множественные ранения в Курской области у границы с Украиной, где идут бои с формированиями ВСУ. Тогда врачи оценили его состояние как тяжёлое. 8 августа журналист был направлен для продолжения лечения в Москву.
«Безусловно, нынче временем героев. Но у нас любое поколение богато героями, мы вообще живем в стране, где общество, народ, люди привыкли побеждать, бороться за свою правду, за свои идеалы. Очень много исторических примеров, нам есть на кого равняться. Сейчас время, когда личное мужество стало массовым явлением, когда личным мужеством уже никого не удивить. Да, есть примеры каких-то невозможных подвигов. Наша страна сейчас преодолевает тяжелейшие испытания, но при этом даёт героев нынешнего поколения», – отметил собеседник «Радио 1».Евгений Поддубный (Фото: РИА Новости / Алексей Майшев)
В Подмосковье 123 жителя носят почетное звание Героя России, из них восемь – участники специальной военной операции.
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Лора Луганская