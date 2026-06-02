Врач объяснила пользу одного часто демонизируемого продукта
Диетолог Ана Лусон заявила, что многие люди часто демонизируют один продукт, который на самом деле является полезным. Об этом пишет HuffPost.
Медик отметила, что существует мнение, будто цельное молоко увеличивает уровень холестерина и вредит сердечно-сосудистой системе из-за насыщенных жиров. Однако, по её словам, организм человека устроен гораздо сложнее.
Специалист подчеркнула, что молочные жиры ведут себя в организме иначе, чем те, что содержатся в ультрапереработанных продуктах. Жирные кислоты в цельном молоке обладают противовоспалительным действием, поддерживают здоровье кишечника и способствуют насыщению. Диетолог добавила, что этот продукт снижает риск развития ожирения и сахарного диабета.
