В России меняются правила перевода денежных средств
В России с 1 апреля меняются правила перевода денежных средств. Об этом сообщила РИА Новости магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Изменения направлены на улучшение национальной платежной системы и обеспечения ее соответствия международному стандарту. По словам эксперта, они носят технический характер.
Согласно новым правилам, в реквизите «плательщик» теперь требуется указывать полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков. Физическим лицам необходимо писать полностью фамилию, имя и отчество.
Индивидуальным предпринимателям нужно указывать свое полное имя и правовой статус. Физическим лицам, занимающимся частной практикой, следует заполнять не только полное имя, но и вид деятельности, а также идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
В реквизите «назначение платежа» должна содержаться полная информация о товарах, работах или услугах, а также номера и даты договоров и товарных документов. Объем информации не может превышать 210 символов.
Кроме того, в платежных документах появился новый реквизит «фактический плательщик», который заполняется, если средства перечисляет представитель налогоплательщика (например, бухгалтер по доверенности). В этом случае указываются данные плательщика, ИНН или КПП, а также полное имя физического лица.
