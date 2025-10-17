В России милфы начали возвращать чувствительность уколами в точку G
Косметологи отмечают новый тренд среди женщин 40+: всё чаще они прибегают к интимной процедуре под названием аугментация точки G. Как рассказали Telegram-каналу SHOT специалисты, дама решается на «омоложение» не ради красоты, а ради возвращения ярких ощущений.
Процедура заключается во введении гиалуроновой кислоты в зону повышенной чувствительности. Таким образом точке G придают дополнительный объём, что, по словам косметологов, усиливает её реакцию при интимной близости. Стоимость «удовольствия» — от 10 до 30 тысяч рублей, в зависимости от клиники и используемого препарата.
По словам врачей, в последние годы к процедуре чаще обращаются именно женщины старше сорока. Причина — стресс, гормональные изменения и ухудшение кровообращения в области малого таза, из-за чего чувствительность снижается.
Однако у «интимных уколов молодости» есть и оборотная сторона. Специалисты предупреждают о рисках: возможна гиперчувствительность, снижение чувствительности или аллергическая реакция на препарат.
