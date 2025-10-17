В России милфы начали возвращать чувствительность уколами в точку G

17 октября 2025, 09:36

Фото: iStock/Mariya Borisova

Косметологи отмечают новый тренд среди женщин 40+: всё чаще они прибегают к интимной процедуре под названием аугментация точки G. Как рассказали Telegram-каналу SHOT специалисты, дама решается на «омоложение» не ради красоты, а ради возвращения ярких ощущений.