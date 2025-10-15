Учительница полтора года насиловала ученика и получила 20 лет тюрьмы
В США учительница отсидит 20 лет в тюрьме за совращение 15-летнего ученика. Об этом пишет газета The Des Moines Register.
Под следствием оказалась 32-летняя Саманта Майер-Дэвис из штата Айова, которая работала в школе Ратленд. Как выяснилось, женщина насиловала мальчика полтора года — с мая 2022 по ноябрь 2023 года. Она также обменивалась с ним фото и видео откровенного содержания.
Педагог отрицала вину до тех пор, пока сотрудники учебного заведения не показали снимки, подтверждающие ее отношения со школьником. После этого Саманта пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в сексуальной эксплуатации ребенка. С нее сняли другие обвинения, в том числе связанные с хранением детской порнографии.
В октябре 2025 года Майер-Дэвис приговорили к 20 годам тюрьмы и пяти годам надзора после выхода на свободу. Против женщины идет второй процесс, в котором ее обвиняют по статьям о совращении ребенка сотрудником школы. Срок по этому делу она будет отбывать параллельно с первым.
Читайте также: