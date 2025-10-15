Учительница полтора года насиловала ученика и получила 20 лет тюрьмы

15 октября 2025, 09:04

В США учительнице дали 20 лет тюрьмы за совращение 15-летнего ученика

Фото: iStock/NanoStockk

В США учительница отсидит 20 лет в тюрьме за совращение 15-летнего ученика. Об этом пишет газета The Des Moines Register.