Проводивший секс-тренинги стилист из Петербурга пытался замять дело

16 октября 2025, 15:56

Стилист Осипов предлагал блогеру взятку, чтобы замять дело с секс-тренингами

Фото: iStock/Atstock Productions

Владелец сети парикмахерских в Петербурге Денис Осипов, которого уличили в проведении секс-тренингов для сотрудников, предлагал 200 тысяч рублей блогеру за удаление видео с его разоблачением. Об этом сама девушка рассказала в интервью Telegram-каналу «Mash на Мойке».