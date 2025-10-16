Проводивший секс-тренинги стилист из Петербурга пытался замять дело
Владелец сети парикмахерских в Петербурге Денис Осипов, которого уличили в проведении секс-тренингов для сотрудников, предлагал 200 тысяч рублей блогеру за удаление видео с его разоблачением. Об этом сама девушка рассказала в интервью Telegram-каналу «Mash на Мойке».
Однако попытка замять дело провалилась. Теперь в соцсетях активно распространяются видео с «занятий», на которых стилист заставлял работников раздеваться, бил их плётками, учил раскрывать свою сексуальность по методикам скандального секс-коуча Алекса Лесли и проводил странные обряды с сожжением идолов.
По словам парикмахеров, на так называемые «чумовые вечеринки» приезжали стилисты из разных сетей салонов Петербурга. Представители студии Capsula, где работала блогерша, заявили, что Осипов не имеет к ним никакого отношения – их сотрудники по собственной инициативе отправились на тимбилдинг для освоения новых навыков у известного наставника. Также в Capsula подчеркнули, что никаких жалоб на происходящее не поступало, иначе сотрудничество с коучем сразу бы прекратили.
Тем временем несколько стилистов из разных салонов выразили намерение подать коллективную жалобу в Роспотребнадзор или трудовую инспекцию, чтобы проверить законность и безопасность подобных «курсов повышения квалификации».
