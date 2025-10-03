В России минимальную пенсию предложили повысить до 35 тысяч рублей

03 октября 2025, 13:25

Депутат Никитин предложил повысить минимальные пенсии в РФ до 35 тысяч рублей

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В России необходимо повысить минимум до 35 тысяч рублей страховые выплаты по старости. Такое заявление сделал депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.





По его словам, повышение пенсий повысит уровень жизни пожилых людей. Они смогут отказаться от выхода на работу по достижению пенсионного возраста.





«В современных реалиях следует увеличить минимальный размер пенсии по старости до 35 тыс. рублей. И экономика получит подпитку: вырастет спрос, а за ним и предложение. Высвобожденное от работы время пенсионеры смогут посвящать внукам, передавать и прививать традиционные ценности», — отметил Никитин в разговоре с «Газетой.Ru».

«Это инструмент, который предоставляет возможность получить накопленные средства в более короткий срок. Выплаты назначаются минимум на десять лет, и их размер значительно превышает стандартную ежемесячную выплату, предусмотренную пожизненной накопительной пенсией», — пояснил Гаврилов.