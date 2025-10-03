В России минимальную пенсию предложили повысить до 35 тысяч рублей
Депутат Никитин предложил повысить минимальные пенсии в РФ до 35 тысяч рублей
В России необходимо повысить минимум до 35 тысяч рублей страховые выплаты по старости. Такое заявление сделал депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.
По его словам, повышение пенсий повысит уровень жизни пожилых людей. Они смогут отказаться от выхода на работу по достижению пенсионного возраста.
«В современных реалиях следует увеличить минимальный размер пенсии по старости до 35 тыс. рублей. И экономика получит подпитку: вырастет спрос, а за ним и предложение. Высвобожденное от работы время пенсионеры смогут посвящать внукам, передавать и прививать традиционные ценности», — отметил Никитин в разговоре с «Газетой.Ru».
Он уточнил, что неработающие пенсионеры в среднем получают страховые пенсии в размере около 25 тысяч рублей ежемесячно, а работающие примерно — 22 тысячи. При этом минимальный размер страховой пенсии по старости остается ключевым ориентиром для оценки достаточности выплат.
Тем временем председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с RT заявил, что для увеличения пенсии важно контролировать правильность учёта трудового стажа и пенсионных взносов. Кроме того, можно выбрать негосударственные пенсионные фонды, которые предлагают более высокую доходность за счёт инвестирования накоплений.
Также можно получать срочную пенсионную выплату.
«Это инструмент, который предоставляет возможность получить накопленные средства в более короткий срок. Выплаты назначаются минимум на десять лет, и их размер значительно превышает стандартную ежемесячную выплату, предусмотренную пожизненной накопительной пенсией», — пояснил Гаврилов.
Кроме того, граждане могут докупить недостающие пенсионные баллы, а также перевести средства материнского капитала на накопительную пенсию.