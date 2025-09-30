«Не жалуемся»: раскрыт размер пенсий Диброва и Дроздова

30 сентября 2025, 18:27

Телеведущие Дроздов и Дибров получают пенсию по 40 тысяч рублей

Дмитрий Дибров (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Пенсии популярных российских телеведущих Дмитрия Диброва и Николая Дроздова составляют по 40 тысяч рублей. Об этом сообщает KP.RU.





По информации издания, Дибров положительно оценивает размер своей пенсии и считает его справедливым.



Николай Дроздов получает столько же и отмечает, что вполне доволен, но если есть возможность подзаработать, то пользуется ей.





«Ни на что не жалуемся. Конечно, когда есть подработки – тогда хорошо», – отметил ведущий.