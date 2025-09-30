«Не жалуемся»: раскрыт размер пенсий Диброва и Дроздова
Телеведущие Дроздов и Дибров получают пенсию по 40 тысяч рублей
Пенсии популярных российских телеведущих Дмитрия Диброва и Николая Дроздова составляют по 40 тысяч рублей. Об этом сообщает KP.RU.
По информации издания, Дибров положительно оценивает размер своей пенсии и считает его справедливым.
Николай Дроздов получает столько же и отмечает, что вполне доволен, но если есть возможность подзаработать, то пользуется ей.
«Ни на что не жалуемся. Конечно, когда есть подработки – тогда хорошо», – отметил ведущий.Журналист добавил, что из-за возраста и проблем со здоровьем подрабатывает реже, чем раньше, однако продолжает сниматься в рекламе и читать лекции.
Ранее телеведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова сообщила, что её пенсия составляет менее 20 тысяч рублей.