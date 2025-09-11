В России захотели снизить возраст для повышения пенсии

11 сентября 2025, 02:34

В Госдуме предложили снизить возраст для повышения пенсии с 80 до 70 лет

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутаты Государственной Думы подготовили межфракционный законопроект о снижении возрастного порога для назначения повышенной выплаты к страховой пенсии с 80 до 70 лет. Об этом пишет РИА Новости.





Депутат Дмитрий Гусев (СРЗП) пояснил, что действующее законодательство предусматривает повышенные выплаты только с 80 лет. К сожалению, многие граждане не доживают до этого возраста, нуждаясь в поддержке значительно раньше.





«Предлагается внести изменения в ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» и ФЗ «О страховых пенсиях», согласно которым надбавку за уход предлагается установить для лиц, достигших возраста 70 лет», — цитирует РИА Новости пояснительную записку к инициативе.