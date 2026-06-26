Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2026: пенсии, кредиты и борьба с мошенниками. Полный список нововведений
Уже с 1 июля миллионы россиян смогут увидеть изменения, которые окажут влияние на семейный бюджет, оформление кредитов, покупку жилья и денежные переводы. Одни нововведения позволят сэкономить, другие сделают привычные процедуры более строгими, а некоторые заработают автоматически, без заявлений со стороны граждан. Подробнее об этом читайте в «Радио 1».
Кому увеличат пенсию с 1 июля 2026
Первый день июля принесет хорошие новости для части российских пенсионеров. Прибавку автоматически получат граждане, которым в июне исполнилось 80 лет. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится в два раза и составит 19 169,38 рубля.
Такой же перерасчет предусмотрен и для пенсионеров, которым в июне установили I группу инвалидности. При этом обращаться в Социальный фонд России или подавать заявления не потребуется — выплаты пересчитают автоматически.
Однако повторного увеличения не будет. Если пенсионер уже получал повышенную фиксированную выплату после установления I группы инвалидности, то после достижения 80-летнего возраста второй перерасчет не производится.
Кроме того, гражданам старше 80 лет и инвалидам I группы положена надбавка за уход в размере 1413,86 рубля. Те, кто получил право на нее в июне, начнут получать доплату уже с июля.
Изменения затронут и жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Если пенсия доставляется через «Почту России» или на дом, ежегодно подтверждать место проживания для сохранения северной надбавки больше не понадобится.
Упростится и порядок получения пенсионных накоплений. Если расчетный размер накопительной пенсии составляет не более 10% прожиточного минимума пенсионера по России, гражданину назначат единовременную выплату.
Одновременно россиян начнут информировать о пенсионных накоплениях, размещенных в негосударственных пенсионных фондах. Сделать это можно будет через личный кабинет на портале «Госуслуги» или при обращении в клиентскую службу Социального фонда.
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Кроме того, заявления по программе долгосрочных сбережений теперь разрешат подавать дистанционно через портал госуслуг.
Изменения в Системе быстрых платежей (СБП)
Практически каждый россиянин пользуется банковской картой или переводит деньги через Систему быстрых платежей. Именно поэтому одно из самых заметных нововведений июля затронет миллионы клиентов банков.
С 1 июля финансовые организации начнут автоматически обмениваться ИНН клиентов при переводах через Систему быстрых платежей.
Для самих пользователей практически ничего не изменится. Как и прежде, деньги можно будет отправлять по номеру телефона, а вводить ИНН самостоятельно не потребуется — банки будут обмениваться этой информацией автоматически через инфраструктуру СБП.
Нововведение направлено на борьбу с мошенничеством. Банкам станет проще выявлять дропперов — подставных лиц, через счета которых злоумышленники выводят похищенные деньги. Если номер телефона, банковскую карту или даже паспорт можно заменить, то ИНН остается постоянным идентификатором человека.
Возврат отправленных мошенникам денег
Еще одно важное изменение вступит в силу 25 июля. Банки и платежные системы будут обязаны тщательнее проверять подозрительные переводы и приостанавливать их на два дня даже в тех случаях, когда клиент сам подтвердил операцию.
Если деньги отправлены на счет злоумышленников, который уже находится в специальной базе Банка России, средства должны будут вернуть.
«Закон обяжет банки более тщательно проверять и приостанавливать подозрительные переводы. Необходимо защитить средства граждан от финансовых мошенников», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Отмечается, что речь идет о случаях, когда злоумышленники обманным путем получают согласие на перевод. Особенно уязвимы к этому люди старшего возраста.
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Изменения в оформлении заемов
Июль принесет изменения и тем, кто собирается оформить заем. Банк России вводит дополнительные ограничения для граждан с высокой долговой нагрузкой. Особое внимание банки и микрофинансовые организации будут уделять заемщикам, которые тратят на обслуживание долгов более половины своего дохода. Самые жесткие требования коснутся клиентов, у которых показатель долговой нагрузки превышает 80%.
Полного запрета на выдачу кредитов не вводится, однако вероятность одобрения займа для таких заемщиков может стать ниже.
Одновременно продолжается переход к более строгой системе оценки доходов. Для подтверждения зарплаты, пенсии, социальных выплат и доходов от сдачи жилья в аренду можно использовать банковские выписки. Другие поступления придется подтверждать дополнительными документами.
Если заемщик указывает доход без документального подтверждения, банки будут учитывать лишь 90% такой суммы. Это связано с введением специального дисконтирующего коэффициента в размере 10%. В дальнейшем регулятор планирует полностью отказаться от учета неподтвержденных доходов.
Изменения коснутся и микрофинансовых организаций. Им запретят автоматически оформлять согласие клиентов на дополнительные услуги, скрывать важные условия договора с помощью оформления текста и недостаточно подробно информировать заемщиков о стоимости дополнительных сервисов и возможности отказаться от них.
Кроме того, меняется очередность погашения задолженности по просроченным кредитам. Сначала будут погашаться проценты, затем основной долг, после этого проценты и основной долг по текущему платежу, а уже затем — неустойка и другие платежи.
Новый способ оформления сделки купли-продажи и дарения жилья
С 1 июля в России заработает новый механизм регистрации недвижимости. Покупатели и продавцы смогут полностью дистанционно оформить сделки купли-продажи и дарения жилья.
Для этого потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись и подтверждение личности через Единую биометрическую систему.
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При этом новый порядок станет лишь дополнительной возможностью. При желании стороны по-прежнему смогут оформить сделку через МФЦ, Росреестр или нотариуса.
Нововведение особенно актуально для случаев, когда участники сделки находятся в разных регионах и не могут лично подать документы.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо заранее зарегистрировать биометрию через приложение «Госуслуги Биометрия» и подтвердить ее в уполномоченном центре, включая отделения банков.
Освобождение от комиссии при оплате ЖКХ
Некоторые нововведения июля направлены на снижение финансовой нагрузки для отдельных категорий граждан.
С 1 июля многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, а также члены семей погибших инвалидов войны и участников Великой Отечественной войны освобождаются от банковской комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг.
«Норма принятого закона будет носить адресный характер. Она коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке. Коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов, для многих комиссия ощутима. Принятый закон снизит финансовую нагрузку и обеспечит социальную защиту людей», — отметил Володин.
Одновременно заработает единая цифровая платформа социальной сферы. Она позволит быстрее назначать меры поддержки ветеранам труда, многодетным семьям, детям-сиротам, ветеранам Великой Отечественной войны и другим льготным категориям граждан.
Новый формат страхования жизни
С 1 июля на российском страховом рынке начнет действовать новый вид страхования жизни с инвестиционным доходом. Страховые компании будут обязаны заранее раскрывать клиентам механизм формирования доходности, чтобы условия стали более прозрачными.
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Новые продукты разделят на две категории. Первый вариант предусматривает объявленную доходность — в этом случае размер дополнительного дохода зависит от результатов инвестиционной деятельности страховой компании в целом и не связан со стоимостью конкретных активов.
Во втором случае речь идет о расчетной доходности. Здесь потенциальный доход клиента будет зависеть от динамики определенных активов или рыночных индикаторов.
При этом оформить такой полис смогут только квалифицированные инвесторы. Еще одно обязательное условие — единовременная страховая премия в размере не менее шести миллионов рублей.
Оплата налогов до 15 июля
Для части россиян июль станет важным и с точки зрения налоговых обязательств. 15 июля включительно остается последним днем уплаты НДФЛ за 2025 год для граждан, которые ранее представили декларацию 3-НДФЛ.
Если не перечислить налог вовремя, уже с 16 июля начнет начисляться пеня за каждый день просрочки исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России.
Ускоренное рассмотрение обращений граждан
Кредитные, страховые и другие финансовые организации будут обязаны отвечать на обращения в течение 15 рабочих дней. Продлить этот срок можно только на 10 рабочих дней, если потребуется дополнительная информация.
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При этом ответ должен содержать результаты всестороннего рассмотрения обращения, быть обоснованным и включать ссылки на нормы российского законодательства.
Оформить внесудебное банкротство станет проще
Упростится и процедура внесудебного банкротства. Теперь гражданам не придется самостоятельно представлять часть документов. Необходимые сведения государственные органы смогут получать через систему межведомственного электронного взаимодействия.
В частности, ФНС передаст информацию о получении пенсии, а Социальный фонд России и Федеральная служба судебных приставов — сведения, необходимые для подтверждения права на процедуру.
Изменения в сфере бизнеса и промышленности
С июля вводятся понятия российской промышленной продукции и ее производителя. Для таких товаров начнут оформлять цифровые паспорта, а правительство получит возможность устанавливать приоритетные требования к приобретению и использованию отечественных товаров.
Одновременно увеличится минимальный размер собственных средств микрокредитных компаний. Теперь он должен составлять не менее пяти миллионов рублей. Это правило не распространяется на организации, финансирующие бизнес, а также компании, учрежденные Российской Федерацией, субъектами или муниципальными образованиями страны.
Кроме того, изменится порядок приватизации государственного и муниципального имущества. Вместо продажи без объявления цены появится механизм реализации по минимально допустимой стоимости, который должен снизить риск злоупотреблений.
Изменение размеров госпошлин и требований к адвокатам
С июля вырастет размер ряда государственных пошлин. Так, оформление загранпаспорта нового поколения для взрослых обойдется в шесть тысяч рублей, для детей до 14 лет — в три тысячи рублей. Также изменятся размеры пошлин за оформление вида на жительство, разрешений на работу для иностранных граждан и ряда других документов.
Кроме того, ужесточаются требования к претендентам на получение статуса адвоката. Изменения направлены на повышение качества юридической помощи и не затронут тех, кто получил высшее юридическое образование или ученую степень по юридической специальности до вступления закона в силу.
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От сельского туризма до новых экономических зон
3 июля вступят в силу изменения, касающиеся развития сельского туризма. Фермерские хозяйства смогут официально принимать туристов и временно размещать их в жилых домах, расположенных на землях сельхозназначения. Одновременно в законодательстве появится понятие устойчивого развития сельских территорий.
22 июля изменится порядок перевода государственных гражданских служащих на другие должности, а также отдельные требования к служебным контрактам и проведению служебных проверок.
Еще одно изменение коснется Белгородской, Брянской и Курской областей. Здесь начнет действовать режим свободной экономической зоны. Инвесторы, которые будут вкладывать средства в развитие этих территорий, получат налоговые льготы и преференции по страховым взносам.
Нововведения в других сферах
С 1 июля усилится антитеррористическая защищенность объектов. За неоднократное нарушение соответствующих требований вводится уголовная ответственность. Максимальное наказание составит до семи лет лишения свободы.
В государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, появятся сведения об условиях жизни и воспитания детей после передачи их в приемные семьи.
Также будут уточнены полномочия общественных инспекторов по охране окружающей среды. Одновременно иностранным агентам запретят осуществлять общественный экологический контроль.
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Исполнительные производства после исполнения требований или признания должника банкротом должны будут закрываться значительно быстрее — не позднее трех рабочих дней после поступления необходимых сведений в информационную систему. Это позволит быстрее снять ограничения, действовавшие в отношении граждан.
Вывод
Июль 2026 года принесет десятки изменений, затрагивающих практически все сферы жизни. Одни россияне уже в ближайшее время получат увеличенные выплаты, другие столкнутся с более строгими требованиями при оформлении кредитов, а третьи смогут пользоваться новыми цифровыми сервисами без посещения государственных учреждений. Одновременно государство продолжит усиливать меры по борьбе с финансовыми мошенниками, расширять цифровые механизмы оказания услуг и корректировать правила социальной поддержки. Именно поэтому многим россиянам стоит заранее ознакомиться с новыми нормами, чтобы избежать сюрпризов и воспользоваться всеми положенными возможностями.