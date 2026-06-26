26 июня 2026, 13:50

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Уже с 1 июля миллионы россиян смогут увидеть изменения, которые окажут влияние на семейный бюджет, оформление кредитов, покупку жилья и денежные переводы. Одни нововведения позволят сэкономить, другие сделают привычные процедуры более строгими, а некоторые заработают автоматически, без заявлений со стороны граждан. Подробнее об этом читайте в «Радио 1».





Содержание Кому увеличат пенсию с 1 июля 2026 Изменения в Системе быстрых платежей (СБП) Возврат отправленных мошенникам денег Изменения в оформлении заемов Новый способ оформления сделки купли-продажи и дарения жилья Освобождение от комиссии при оплате ЖКХ Новый формат страхования жизни Оплата налогов до 15 июля Ускоренное рассмотрение обращений граждан Оформить внесудебное банкротство станет проще Изменения в сфере бизнеса и промышленности Изменение размеров госпошлин и требований к адвокатам От сельского туризма до новых экономических зон Нововведения в других сферах Вывод

Кому увеличат пенсию с 1 июля 2026

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Ипотечные каникулы для семей с детьми: условия, кто может претендовать и что изменится с 1 сентября 2026 года

Изменения в Системе быстрых платежей (СБП)

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Возврат отправленных мошенникам денег

«Закон обяжет банки более тщательно проверять и приостанавливать подозрительные переводы. Необходимо защитить средства граждан от финансовых мошенников», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Изменения в оформлении заемов

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Новый способ оформления сделки купли-продажи и дарения жилья

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Освобождение от комиссии при оплате ЖКХ

«Норма принятого закона будет носить адресный характер. Она коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке. Коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов, для многих комиссия ощутима. Принятый закон снизит финансовую нагрузку и обеспечит социальную защиту людей», — отметил Володин.

Новый формат страхования жизни

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Оплата налогов до 15 июля

Ускоренное рассмотрение обращений граждан

Россиянам объяснили, можно ли взять сразу месяц отпуска

Оформить внесудебное банкротство станет проще

Изменения в сфере бизнеса и промышленности

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Изменение размеров госпошлин и требований к адвокатам

В Госдуме сообщили об изменениях в сделках с недвижимостью

От сельского туризма до новых экономических зон

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Нововведения в других сферах

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Вывод