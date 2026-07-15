В подмосковных учреждениях культуры участники СВО могут подтвердить свой статус QR-кодом
Участники СВО могут в учреждениях культуры Подмосковья подтвердить свой статус участника с помощью QR-кода в приложении госуслуг. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Ведомство ведёт работу по цифровой трансформации мер социальной поддержки для ветеранов спецоперации и их родных с конца прошлого года.
Благодаря этой функции военные могут посещать государственные и муниципальные учреждения культуры бесплатно. Достаточно показать QR-код сотруднику. Код генерируется в личном кабинете и содержит всю необходимую для подтверждения информацию.
«Чтобы сгенерировать QR-код, надо перейти на страницу сервиса в мобильном приложении «Госуслуги» и нажать кнопку «Получить». Сервис доступен только для пользователей с подтверждённой учётной записью. Получить код можно по ссылке. Сервис сделает запрос к витрине Минобороны. Если данные о пользователе найдутся, они сохранятся в сервисе с уникальным идентификатором, и сформируется QR-код. Участник СВО сможет предъявить его в приложении, либо сделав скриншот на экране своего мобильного устройства», – рассказали в ведомстве.QR-код действует пять минут. Как только это время истекает, его необходимо запросить повторно.
Если данные о заявителе не найдены в витрине Минобороны, сервис предложит обратиться за получением справки об участии в СВО на форму услуги ВСЦ Минобороны. При посещении учреждений культуры и спорта военные могут предъявить и бумажную справку или удостоверение ветерана боевых действий.
В министерстве напомнили, что с помощью QR-кода участники СВО могут бесплатно посетить флагманские выставки в музеях Подмосковья, а также концерты, спектакли и мероприятия в других государственных и муниципальных музеях, театрах и домах культуры.