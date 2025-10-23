Лжесотрудники ФСБ и Центробанка выманили у жительницы Лобни 4,7 млн рублей

23 октября 2025, 14:39

оригинал Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

35-летняя жительница Лобни стала жертвой телефонных мошенников и потеряла более 4,7 млн рублей. Полицейским удалось задержать девушку, исполнявшую роль курьера преступников. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала женщине позвонил неизвестный: он представился сотрудником ФСБ и рассказал, что зафиксирована попытка сделать перевод с принадлежащего ей счёта преступнику, находящемуся в федеральном розыске. И что если деньги переведут, женщине грозит уголовная ответственность за финансирование терроризма.





«Затем жертве мошенников позвонил лжесотрудник Центробанка и дал инструкцию со ссылкой на некое специальное приложение, которое нужно установить на смартфон и с его помощью перевести все сбережения на «безопасный счёт», — говорится в сообщении.