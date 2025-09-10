Юрист предупредил об ограничениях прав россиян в неприватизированных квартирах
Проживание в неприватизированной квартире серьезно ограничивает права россиян на распоряжение жильем, предупредил юрист Александр Хаминский. Наниматель не может продать, завещать или передать по наследству такое жилье, но обязан нести все расходы по его содержанию.
Руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в интервью РИА Новости добавил, что при этом наниматель несет все финансовые обязательства: оплачивает коммунальные услуги, квартплату и обязан содержать жилье в надлежащем состоянии.
Хаминский напомнил, что с 2017 года приватизация стала бессрочной, и граждане могут в любое время оформить право собственности на занимаемое жилье.
Для контраста: в случае с приватизированным жильем даже оставленная открытой дверь не снимает ответственности с вора — кража остается преступлением, как ранее пояснил юрист Илья Русяев.
