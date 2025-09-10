Юрист предупредил об ограничениях прав россиян в неприватизированных квартирах

10 сентября 2025, 05:44

Фото: istockphoto/structuresxx

Проживание в неприватизированной квартире серьезно ограничивает права россиян на распоряжение жильем, предупредил юрист Александр Хаминский. Наниматель не может продать, завещать или передать по наследству такое жилье, но обязан нести все расходы по его содержанию.