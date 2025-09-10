Ученые обнаружили омолаживающий эффект у неожиданного препарата

10 сентября 2025, 04:50

Ученые обнаружили омолаживающий эффект препарата от диабета хенаглифлозина

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Китайские ученые обнаружили, что препарат хенаглифлозин, применяемый для лечения диабета 2-го типа, может замедлять биологическое старение. Исследование показало удлинение теломер у 90% пациентов после шести месяцев приема препарата.