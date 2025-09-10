Ученые обнаружили омолаживающий эффект у неожиданного препарата
Китайские ученые обнаружили, что препарат хенаглифлозин, применяемый для лечения диабета 2-го типа, может замедлять биологическое старение. Исследование показало удлинение теломер у 90% пациентов после шести месяцев приема препарата.
В клиническом исследовании, опубликованном в журнале Cell Reports Medicine, приняли участие 142 пациента с диабетом 2-го типа в возрасте от 35 до 70 лет. Половина получала хенаглифлозин, половина — плацебо. Через шесть месяцев у 90% пациентов в группе препарата удлинились теломеры — защитные участки хромосом, считающиеся маркерами биологического возраста.
В группе плацебо этот эффект наблюдался только у 66% участников. Ученые также зафиксировали улучшение метаболизма, повышение уровня факторов роста и позитивное влияние на иммунную систему.
Авторы подчеркивают, что результаты предварительные и требуют подтверждения в более масштабных исследованиях, но уже рассматривают возможность применения препарата для борьбы с возрастными изменениями.
