В Звенигороде открылась новая школа на 1,1 тыс. мест
Школа-новостройка, рассчитанная на 1100 учеников, открылась в понедельник, 1 сентября, в микрорайоне Восточный города Звенигород Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Здание состоит из двух блоков — для младшеклассников на 400 мест и для учеников основной и старшей школы на 700 мест.
«В школе оборудованы учебные кабинеты, актовый зал, два спортзала, библиотечно-информационный центр, столовая, вспомогательные и административные помещения», — говорится в сообщении.Ученики смогут получать знания не только по общеобразовательным предметам, но также по медицине и агрономии. Для этого здесь имеются специальные лаборатории и создана площадка регионального конкурса «Профессионалы» по компетенции «Агрономия».