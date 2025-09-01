В Звенигороде открылась новая школа на 1,1 тыс. мест

01 сентября 2025, 12:00

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школа-новостройка, рассчитанная на 1100 учеников, открылась в понедельник, 1 сентября, в микрорайоне Восточный города Звенигород Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Здание состоит из двух блоков — для младшеклассников на 400 мест и для учеников основной и старшей школы на 700 мест.





«В школе оборудованы учебные кабинеты, актовый зал, два спортзала, библиотечно-информационный центр, столовая, вспомогательные и административные помещения», — говорится в сообщении.