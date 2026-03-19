Стало известно, что ждёт курс доллара в ближайшие месяцы
Экономист Разуваев спрогнозировал курс доллара в 95–100 рублей к концу года
Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев допустил рост доллара до 95–100 рублей к концу года.
В беседе с NEWS.ru Разуваев назвал ослабление рубля экономически обоснованным процессом.
«Я считаю, что главной причиной скачка доллара и евро стало снижение ключевой ставки. Завтра заседание ЦБ. Все, и я в том числе, ждут её снижения на 0,5 процентных пункта. Также в ослаблении рубля сработал фактор бюджетного дефицита — его надо как-то покрывать. Важно, сколько баррель стоит в национальной валюте», — пояснил он.Экономист добавил, что влияние на курс оказывает и стоимость нефти: рост доллара увеличивает рублевую цену барреля. Дальнейшая динамика американской валюты будет зависеть от этого показателя.
Ранее стало известно, что МРОТ в России вырос на 20,7% и превысил прожиточный минимум.