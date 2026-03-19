В России разработали ГОСТ для питбайков
В России разработали ГОСТ для питбайков с техническими нормами, методами испытаний и классификацией. Как сообщает Telegram-канал Mash, после принятия стандарта все ввозимые мини-мотоциклы будут проходить обязательную сертификацию.
Раньше технику ввозили как спорт-инвентарь — это позволяло не платить пошлины и не ставить на учёт. В результате подростки без прав и навыков управляли мотоциклами без фар и поворотников.
Сейчас власти готовят национальный стандарт безопасности для питбайков. Документ пропишет техтребования, проверки и категории. Минпромторг поддержал инициативу — рынку нужны единые правила.
В Госдуме разработали проект: ограничения не коснутся только обладателей прав категории А и справок из спортшкол. Продажу бензина подросткам уже запретили. Минтранс подготовил правила, которые уберут минимотоциклы с дорог общего пользования. Изменения планируют ввести в начале лета. Сейчас продажи питбайков идут свободно.
