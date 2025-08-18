В России уголовно наказуемым станет вовлечение в употребление алкоголя и курения

18 августа 2025, 10:57

Фото: iStock/Stefano_Carnevali

В России могут ввести уголовное преследование за вовлечения в употребление алкоголя и курения. С соответствующей инициативой выступил профессор Международной академии трезвости и член Международной ассоциации психоаналитиков Анатолий Глущенко.





В своей беседе с изданием «Абзац» он отметил, что привлечение человека к пагубным привычкам — это преступление, поэтому ответственность за него должна быть вплоть до уголовной. Таким образом, Глущенко предложил сократить растущее число подростков, которые курят или выпивают.





«Ответственность за вовлечение должна быть – вплоть до уголовной. Или административной на первых порах. Нужно проработать вопрос, как и кто будет это определять. Но в первую очередь нужно признать, что сам факт употребления является порочным. К сожалению, пока этого не происходит. Несмотря на то что сейчас появляется все больше детей и студентов с пагубными привычками. Это серьезный и глубокий вопрос», — сказал Глущенко.