В России уголовно наказуемым станет вовлечение в употребление алкоголя и курения
В России могут ввести уголовное преследование за вовлечения в употребление алкоголя и курения. С соответствующей инициативой выступил профессор Международной академии трезвости и член Международной ассоциации психоаналитиков Анатолий Глущенко.
В своей беседе с изданием «Абзац» он отметил, что привлечение человека к пагубным привычкам — это преступление, поэтому ответственность за него должна быть вплоть до уголовной. Таким образом, Глущенко предложил сократить растущее число подростков, которые курят или выпивают.
«Ответственность за вовлечение должна быть – вплоть до уголовной. Или административной на первых порах. Нужно проработать вопрос, как и кто будет это определять. Но в первую очередь нужно признать, что сам факт употребления является порочным. К сожалению, пока этого не происходит. Несмотря на то что сейчас появляется все больше детей и студентов с пагубными привычками. Это серьезный и глубокий вопрос», — сказал Глущенко.
В качестве нарушения психоаналитик привел алкогольные стенды в продуктовых магазинах. По его словам, дети приходят купить мороженое, а по итогу должны смотреть на бутылки со спиртным. Спикер добавил, что если выработать у людей неприятие пагубных привычек, то и употребление алкоголя и сигарет начнет восприниматься крайне негативно.