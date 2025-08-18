В России могут ввести сокращенный четверг для молодых отцов

18 августа 2025, 10:22

Фото: iStock/standret

В России может появиться сокращенный четверг для молодых отцов, чтобы те могли снять нагрузку с матерей. Об этом сообщает telegram-канал Shot.





Инициатива уже направлена в Минтруда РФ вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым. По его предложению, отцам детей в возрасте до трех лет необходимо сократить рабочий день в четверг до шести часов. Выбор объясняется тем, что данный день является самым ненагруженным в неделе.



Чернышов предполагает, что таким образом отцы начнут больше времени уделять детям, тем самым давая отдых мамам.





«Инициатива даст реальную возможность полноценно участвовать в заботах о малыше, будь то посещение поликлиники, развивающих занятий или просто совместные игры и прогулки», — объясняет вице-спикер.