Десятки миллионов: сколько стоила свадьба стендапера Гурама Амаряна
Стендап-комик Гурам Амарян женился на 21-летней студентке РАНХиГ. Роскошная свадьба обошлась примерно в 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Подготовка к церемонии проходила в отеле Vnukovo Village. Затем состоялись свадебные обряды — выкуп невесты и денежный танец. Основное празднование прошло в особняке «Сафиса» в центре Москвы, аренда которого стоит полмиллиона.
Отмечается, что молодожены потратили по 12 тысяч рублей за каждого гостя. На сорока столах лежали различные деликатесы, мясо и морепродукты, экзотические фрукты и дорогостоящий алкоголь.
На торжестве присутствовали известные артисты: Баста, Зара, Сосо Павлиашвили и Наваи. Также на мероприятии заметили Гоар Аветисян, Алексея Щербакова, Азамата Мусагалиева, Toni, Ивана Абрамова, а также коллектив КВНщиков.
