В России могут позволить многодетным отцам-одиночкам выходить на пенсию раньше
Многодетные отцы, самостоятельно воспитывающие детей, заслуживают права на ранний выход на пенсию. Так считает председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), передает ТАСС.
Вопрос о льготах для многодетных отцов-одиночек уже давно обсуждается властями, включая возможность снижения пенсионного возраста, как это действует для многодетных матерей.
Президент РФ Владимир Путин 29 мая отметил, что российские власти активно думают над темой введение льгот для многодетных отцов.
Нилов подчеркнул, что сейчас многодетные матери могут выйти на пенсию на 3–10 лет раньше в зависимости от числа детей, но для отцов-одиночек подобных мер нет. Депутат поддерживает идею предоставления аналогичных льгот отцам, воспитывающим детей без супруги.
Политик также желает рассмотреть дополнительные меры поддержки для отцов в полных многодетных семьях, но призвал сначала дождаться конкретных инициатив от правительства.
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