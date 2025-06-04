В России могут позволить многодетным отцам-одиночкам выходить на пенсию раньше

04 июня 2025, 03:48

Нилов: многодетным отцам-одиночкам следует снизить пенсионный возраст

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Многодетные отцы, самостоятельно воспитывающие детей, заслуживают права на ранний выход на пенсию. Так считает председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), передает ТАСС.